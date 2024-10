PT defende que Brasil socorra Cuba em meio ao apagão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

‘BÊNÇÃO DA DEMOCRACIA’

A Justiça Eleitoral está fazendo o que pode para reduzir o índice de abstenção - no 1º turno foi de 21,7%. A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que votar é uma “bênção democrática” e mesmo aqueles eleitores que não votaram em 6 de outubro “não tem importância. Podem comparecer com documento, com título de eleitor, para que exerça o seu direito que também é um dever cívico com a sociedade brasileira”. Segundo a presidente do TSE, “O voto é uma bênção democrática”.

AMIGO DA ONÇA

O cartunista pernambucano Péricles de Andrade Maranhão (1924-1961) nunca esteve tão em voga como agora, no 2º turno das eleições. Criador do “Amigo da Onça”, Péricles foi lembrado no comitê de Guilherme Boulos (Psol), candidato a prefeito de São Paulo (SP). Sem apresentar qualquer motivação, o presidente Lula da Silva (PT) cancelou a participação que faria na caminhada, neste sábado (26), na Avenida Paulista.

A ENCRENCA DO DPVAT

Extinto no governo de Jair Bolsonaro (PL) o seguro foi rebatizado pelo governo do presidente Lula com o nome de Spvat (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), mas governadores de oposição ao Planalto já divulgaram informações dizendo que não vão aderir à nova taxa. Entre eles, Tarcísio de Freitas(Republicanos-SP),Romeu Zema(Novo-MG),Jorginho Mello(PL-SC),Ronaldo Caiado(União-GO),Ibaneis Rocha(MDB-DF) eRatinho Júnior(PSD-PR).

POR QUE NÃO?

Em Brasília, Ibaneis Rocha pulou para as redes sociais onde armou “uma barricada contra o tributo”. Segundo ele o governo do Distrito Federal quer “proteger a população” dos custos do seguro. "Nosso objetivo é priorizar o bem-estar da população e evitar custos que possam impactar o bolso das famílias", argumentou. Os governos de Sergipe, Maranhão, Paraíba, Bahia e Espírito Santos já aderiram ao Spvat. Ou seja, somente aliados, até agora.

!CUBA LIVRE!

Mantida com dinheiro do PT, portanto do contribuinte, a Fundação Perseu Abramo, centro de formação política do Partido dos Trabalhadores, divulgou nota jogando a conta do apagão na “Ilha de Fidel Castro”, no bloqueio imposto há décadas pelo governo dos Estados Unidos. “Nos últimos dias, os meios de comunicação têm divulgado que a República de Cuba está sem energia elétrica. Isto é um fato. Mas nem sempre se explica o motivo de fundo da falta de energia elétrica”. O país está sem energia faz uma semana.

PT QUER BRASIL SOCORRENDO CUBA

Pelo menos é o que quer a deputada federal Gleisi Hofmann (PR), presidente nacional do PT. Nas redes sociais, a parlamentar escreveu que “Nosso governo também precisa entrar nessa corrente, com ações concretas”, para resolver a crise de falta de energia. Em valores atuais, o governo cubano deve ao Brasil R$ 3 bilhões e não há expectativa de pagamento do calote de dívidas contraídas em gestões petistas.

PENSE NISSO!

Faltou combinar com os russos, literalmente. O anedotário futebolístico, e que não carece de nenhuma cientificidade, diz que Mané Garrincha (1933-1983) teria questionado o técnico Vicente Feola (1909-1975), da seleção brasileira de 1958, se a estratégia montada pelo time tinha sido combinada com os russos.

Na política do governo do PT, assessores do presidente Lula fizeram crer que houve “uma vitória da diplomacia brasileira”, sustentando que “nem [Vladimir] Putin saiu em defesa da entrada da Venezuela” no Brics.

Em depoimento no encontro do bloco comercial, Putin disse nesta quinta-feira (24) que a Rússia acredita que Nicolás Maduro venceu “honestamente” as eleições na Venezuela e recomendou que “Brasília e Venezuela se entendam sobre seus relacionamentos”.

Ou seja, não foi bem isso que o governo brasileiro tentou vender. Faltou - literalmente - combinar com o presidente russo.

Pense nisso!