Sem articulação, bancada feminina não tem candidatura na Câmara nem no Senado

TUDO CONSOLIDADO

“Donos” das duas maiores legendas do Congresso Nacional, PP e PT fecharam questão para apoiar as candidaturas de Hugo Motta (Republicanos-PB) na Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) no Senado Federal. As eleições estão marcadas para 3 de fevereiro de 2025.

BANCA FEMININA SEM FORÇA

Nem mesmo o esperneio da bancada feminina, que conta com 16% em média de parlamentares, em cada uma das Casas Legislativas, quando afirmam que as mulheres são sempre preteridas, nem assim, houve mobilização suficiente para que uma delas pleiteasse entrar na disputa pelos cargos mais importantes na hierarquia do país, depois do vice-presidente.

GRAVATÁ VAI FERVER

Para “orientar prefeitos eleitos sobre desafios da administração”, a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) reúne novos gestores para troca de experiência e “oferecer ferramentas necessárias para início do mandato com visão clara e estratégia definida”, como disse o presidente da entidade, Marcelo Gouveia (PSD), à coluna Política em Brasília.

AMUPE EM DISPUTA

O atual presidente antecipou que seu nome “estará à disposição”. Em outras palavras, o prefeito de Paudalho (PE) - cujo mandato termina em 31 de dezembro - vai disputar mais um mandato à frente da Associação Municipalista de Pernambuco, “abrindo todas as possibilidades de diálogo e troca da experiência”.

COM A MÃO NA MAÇANETA

Com a experiência de quem já recebeu muito prefeito quando esteve à frente da vice-presidência de Agente Operador da Caixa Econômica, Pedro Freitas (PP), prefeito eleito de Aliança (PE), afirmou que “ter um nome novo, e com experiência em Brasília, ajuda a abrir portas”, disse.

À CAÇA DE PABLO MARÇAL

O PSB não vai sossegar enquanto não ver inelegível Pablo Marçal (PRTB), um dos candidatos à prefeitura de São Paulo, indiciado pela Polícia Federal por “uso de documento falso, durante a campanha.” Expoente da direita, Marçal poderá ser um nome forte para disputar com Lula da Silva (PT), eventual candidato do centro, com apoio da esquerda. Na campanha, Pablo Marçal publicou receita médica de Guilherme Boulos (Psol) insinuando que o deputado teria sofrido “surto psicótico”.

COLLOR GANHA FÔLEGO

Condenado a oito anos e dez meses de cadeia por lavagem de dinheiro e corrupção, no esquema da Operação Lava Jato, ainda não será dessa vez que o ex-presidente Fernando Collor de Mello (PRD) vai passar uma temporada, ainda que curta, atrás das grades. Julgamento no plenário virtual no Supremo Tribunal Federal (STF) já estava com placar de 6 a 2 para mandá-lo para a cadeia. O ministro André Mendonça entrou com recurso, o processo passa para o plenário físico, sem data para retomada do julgamento.

PRESIDENTE PROUSTIANO

Era novembro de 1990, quando o então presidente Fernando Collor de Mello, no auge da popularidade, bonitão, atleta, dava uma canseira nos jornalistas que davam plantão na Casa da Dinda, onde morava no Lago Norte de Brasília. Abrem-se os portões e lá vem Collor. Cabelo impecável, carregado na brilhantina, calça de malha e uma camiseta branca com a mensagem “O tempo é o senhor da razão”, de Marcel Proust (1871-1922).

PENSE NISSO!

O dever de casa, mesmo contando com a colaboração de um adulto, é sempre momento pedagógico importante para o estudante. É quando ele recapitula aquilo que foi tratado na sala de aula.

A orientação deveria ter, também, o mesmo peso em governos esbanjadores, como as gestões de Lula da Silva.

Como o presidente tem resistido em fazer o dever de casa - cortes para evitar alta nos juros, inflação, desemprego - o país segue esperando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpra aquilo que prometeu faz uma semana: “desta [semana] não passa”.

Passaram-se o dia e Lula não tem demonstrado alteração nas olheiras. Pelo visto o presidente tem dormido bem, apesar do discurso impetuoso de que “o povo pobre não come dólar”. Era esta a frase.

É para se estampar uma camiseta, de tão brilhante.

Pense nisso!