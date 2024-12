Aprovação de tributária não estanca crise fiscal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O 'CARA DO AGRO…,’

…citado no relatório da Polícia Federal como contribuinte para financiar ações que o Supremo Tribunal Federal (STF) chama de golpistas, não toma vinho, é o empresário Germano Schaffel Nogueira, de acordo com investigações. A PF chegou ao nome do agropecuarista de Mato Grosso, depois de ter acesso a mensagens trocadas com o general Mario Fernandes. Informações do inquérito apontam que parte dos recursos para financiar a tentativa de golpe de Estado chegou aos militares em embalagens de vinho.

CENÁRIO PREOCUPANTE

O governo federal já tem informações de sobra que apontam um cenário nada confortável para os projetos de preservação da Amazônia. Friedrich Merz (União Democrata Cristã), forte nome para tornar-se primeiro ministro da Alemanha, tem dito que o dinheiro dos alemãs “é para melhorar a qualidade de vida do nosso povo” e, somente após essa prioridade, é que será possível “falar-se em investimentos fora do país”. Até novembro deste ano, os alemães investiram R$ 88,6 milhões no Fundo da Amazônia.



PUNIÇÃO DE BETS…

… que aceitarem apostas de beneficiários de programas sociais. Na proposta do senador Izalci Lucas (PL-DF), fica sob a responsabilidade das operadoras de apostas on-line “implementar mecanismos de verificação automática de dados”, a partir do registro no CadÚnico. “É preciso garantir a destinação correta dos recursos públicos e a proteção das famílias vulneráveis”, defende Izalci.

BAIONETA CALADA

Foi retirado do ar o vídeo do Comando da Marinha postado nas redes sociais em dezembro, com o aval do comandante, almirante Marcos Olsen. A postagem mostrou que na visão dos militares, que aprovaram a publicação, quem paga imposto, o cidadão, é “folgazão”: “sombra e água fresca”. Já os marinheiros, trabalham até debaixo d’água. O ministro José Múcio Monteiro, da Defesa, deveria ter demitido o almirante.



LULA E CHICO JUNTOS

Cinco anos atrás, o motivo do encontro do petista Lula da Silva e do cantor e compositor Chico Buarque era para comemorar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e sua luta pela reforma agrária. Os dois disputaram uma partida de futebol.

CHICO E LULA NOVAMENTE

Nesta terça-feira (17) o autor dos versos: “Ouça um bom conselho; que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa”, esteve com o presidente da República. Ainda sonolento, Lula está se recuperando de uma cirurgia e comemorou o encontro: “é uma alegria receber amigos”.

A POSSE DE MADURO, SEM LULA

O governo brasileiro não reconheceu o resultado das eleições presidenciais na Venezuela, vencidas por Nicolás Maduro, mas também não condena as ações do amigo do governo brasileiro. Nessa dubiedade, o Ministério das Relações Exteriores delegou à embaixadora em Caracas, Glivânia de Oliveira, a missão de representar o governo do presidente Lula.

NÃO VAI ROMPER

No Itamaraty, a certeza dos estrategistas em relações internacionais é de que é melhor ter Maduro por perto e manter diálogo aberto com o governo venezuelano.

IMPERFEIÇÕES E VIRTUDES

Na avaliação do senador Fernando Dueire (MDB-PE), a reforma tributária “tem, sim, imperfeições, mas também agrega virtudes”. Dueire considera que criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços “é uma das peças positivas da reforma tributária em curso”.

PENSE NISSO!

Nos melhores momentos de reflexão social, Raul Seixas (1945-1989) juntou-se com o professor Cláudio Roberto (1952-2022) e compuseram pérolas como “Que Luz É Essa”. Daí, é possível extrair: “Quem é que sabe o que é que vem trazendo essa clarão. Se é chuva ou ventania, tempestade ou furacão. Ou talvez alguma coisa que não é nem sim nem não”.

A crise econômica, consequência da falta de ajuste fiscal, mostrou um governo bem assim: o presidente da República diz que não há problemas fiscais, apenas juros altos.

A presidente da legenda do partido que governa o país diz que o problema é o Banco Central e sua autonomia.

O Banco Central tira o corpo fora como quem diz, não é comigo. “A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio”, como diz a ata do Comitê de Política Monetário.

Ou seja, voltando aos compositores o que está faltando aos nossos governantes é uma “luz, para essa terra tão escura”.

Pense nisso!