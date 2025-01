PEC da segurança pública esvazia Polícia Rodoviária Federal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

APARANDO AS ASAS DA PRF

O texto da PEC da segurança pública já está dando o que falar na Polícia Rodoviária Federal que passaria a ser chamada de Polícia Viária Federal. De acordo com a proposta de emenda constitucional apadrinhada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a PVF “não exercerá funções próprias das polícias judiciárias nem procederá à apuração de infrações penais”. Hoje, a PRF investiga tráfico de drogas e exploração sexual infantil nas rodovias.

NA FILA DO CONFESSIONÁRIO

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, atravessou o [Oceano] Atlântico, chegou ao Fórum em Davos [Suíça] já pregando a regulação das mídias sociais, em nome de “um abismo de incivilidade”. Para Barroso, essa ação é “importante” para evitar “que o mundo desabe em um abismo de incivilidade, de mentiras, de desinformação”. E pensar que a pauta woke acusa Donald Trump de cercear liberdades!

SUPREMO PODER

Já o decano da corte, Gilmar Mendes, que vive na ponte aérea com Portugal, não pestanejou em dizer que o STF está pronto para barrar decisões votadas pela maioria dos 523 deputados federais e 81 senadores, que “avancem sobre a corte”, referindo-se a duas PECs em tramitação na Câmara dos Deputados. “Reformas maliciosas com o único intuito de minar a independência judicial não podem ser toleradas – pois elas fazem parte da onda de retrocesso democrático que ocorre globalmente, encontrando no Judiciário seu principal defensor, e talvez a última fortaleza em pé”, afirmou Gilmar Mendes.

QUAIS SÃO?

Uma dessas propostas de emenda constitucional dá poderes aos congressistas para sustarem decisões do Judiciário. A outra PEC cria mandatos fixos de quinze anos para ministros de tribunais superiores. Gilmar Mendes não seria atingida pela nova regra, mas o ministro está no STF desde 20 de junho de 2002.

DESOSSANDO O GALETO

Antes de embarcar aos Estados Unidos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou o marido no canto da cozinha e proibiu Bolsonaro de tomar café requentado, para não comprometer “ainda mais” a gastrite do ex-presidente. Após assistir pela TV aos salamaleques da posse do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi jantar em uma galeteria.

CARTAS MARCADAS

A Advocacia-Geral da União abriu a agenda, escolheu 41 pessoas e mandou convite a cada uma delas para que participem de audiência pública sobre regulação das redes sociais. Representantes do governo também vão participar do “debate”. A sociedade civil poderá participar, apenas mandando perguntas. Debate, nem pensar.

PENSE NISSO!

Analisar os discursos do presidente Donald Trump é fácil. Quero ver medir as consequências para projetos que poderiam alavancar interna e externamente o cacife do presidente Lula da Silva (PT).

Ao se retirar do Acordo de Paris, Trump praticamente diz que não virá ao Brasil, na COP30, em Belém (PA), no início de novembro para a conferência do clima.

E é aí onde mora - ou deveria morar o estadista. Em vez de perder tempo com ditaduras amigas, Lula deveria pegar o telefone para convidar Trump, assim como vai fazer, chamando Macron e o papa Francisco.

É a diplomacia de resultado, mas pelo menos tem repercussão. Afinal, como dizia Guimarães Rosa (1908-1967) em Sagarana: “Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente”; lembrando que na segunda-feira (20), Lula disse que ainda não conseguiu entregar tudo o que prometeu na campanha de 2022, “porque muitas das coisas que plantamos ainda não brotou [sic]. Ainda não nasceu”.

Pense nisso!