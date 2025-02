Lula enquadra Ibama, dizendo que quer a licença para pesquisar petróleo no Amapá

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Associação dos servidores do instituto reclama do presidente e diz que o órgão ambiental não pode ficar sujeito a interferências políticas

EM BAIXA

O Palácio do Planalto preparou mesa, assessores, taças de água gelada e guardanapos. À frente de cada cadeira tinha um papel com anotações sobre os feitos do governo para comemorar o primeiro aniversário do Nova Indústria Brasil, evento sobre a indústria brasileira. Dos 50 convidados, ao menos 15 não compareceram.

EM ALTA

As metas são alvissareiras. No segundo ano, serão investidos R$ 112,9 bilhões. No documento entregue aos participantes, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), destacou os princípios do programa: inclusão socioeconômica, desenvolvimento produtivo e tecnológico, e a inovação e o incremento da produtividade e da competitividade.

‘LENGA-LENGA’

O presidente Lula da Silva (PT) estava dando uma entrevista à rádio Diário FM, de Macapá (AP), quando se auto perguntou sobre a licença para pesquisar petróleo na foz do rio Amazonas. “Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. O que não dá é a gente ficar nesse (sic: trata-se de um substantivo feminino) 'lenga-lenga'. O Ibama é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo", atacou.

PÔNCIO PILATOS

Ex-deputado federal, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho (PSB-SP), chegou ao cargo a convite da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Em várias ocasiões o PSB deixou transparecer que o cargo, embora importante, não foi reivindicado pela legenda. A coluna apurou que o licenciado deputado Márcio Macedo (PT-SE), deixará a Secretaria-Geral da Presidência para ocupar o comando ambiental, no lugar do Agostinho.

‘PRESSÃO INADMISSÍVEL’

Para a Associação Nacional dos Servidores da Carreira Especialista em Meio Ambiente (Ascema) a pressão do presidente Lula “é inadmissível” porque tenta interferir politicamente no órgão ambiental. Os servidores defendem reconhecimento como órgão de Estado, ”para que passe a ter esse status e não fique sujeito a interferências políticas como a que o presidente Lula tenta implementar”, diz a nota da Ascema.

‘RATINHO’ DE PERNAMBUCO



Depois de passar 13 minutos no caixa eletrônico, sacando “umas notinhas miúdas”, o deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE) foi confundido por um jornalista que queria entrevistá-lo na ânsia de saber se o filho seria, mesmo, candidato à Presidência da Republica. “Engraçado que até Lula quando me vê me chama de Ratinho de Pernambuco”, disse o parlamentar, que reconhece a semelhança com o comunicador do SBT.

MDB de Pernambuco e o cenário político de 2026 estiveram em debate nesse encontro - Tuca/MDB

EM PAUTA, OS RUMOS DO MDB DE PERNAMBUCO



Sob o testemunho de Ulysses Guimarães (1916-2022), o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP), recebeu a deputada federal Iza Arruda (MDB-PE) e seu pai, Paulo Roberto (MDB-PE), prefeito de Vitória de Santo Antão, e o assunto não poderia ser outro: o cenário político, o fortalecimento do partido no estado e no nível nacional. “O MDB tem um papel fundamental na construção de políticas públicas que fazem a diferença na vida das pessoas”, disse Paulo Roberto. Iza Arruda ressaltou o compromisso do MDB em Pernambuco. ”Seguimos trabalhando para fortalecer essa trajetória, sempre buscando melhorias para a nossa população", destacou a deputada.

PENSE NISSO!

Quando você imagina que a política brasileira está perdendo aquele ranço patriarcal ou matriarcal, que gestores estão buscando agregar valores, lá vem Lula da Silva com seu jeitão de “Beato Salu” e adia por tempo indeterminado toda a esperança de que há de haver uma gestão mais democrática.

- Talvez essa semana ainda vá ter uma reunião da Casa Civil com o Ibama e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que queremos. Se depois vamos explorar é outra discussão. O que não dá é ficar nesse (sic) lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo”, disse o presidente entrevista à rádio Diário FM, de Macapá (AP).

Lulinha paz e amor que a “marquetagem” petista tenta vender só progride até que seus interesses sejam contrariados.

Esquece-se, sua excelência, que não é papel do Ibama fazer suas [deles] vontades, em detrimento da política nacional do meio ambiente.

Pense nisso!