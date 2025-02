Lula empareda Marina e diz que ministra "é pessoa inteligente" e não será contra petróleo no Amazonas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governo de Santa Catarina cria lei para se contrapor às invasões do Movimento dos Sem Terra. Será o "Abril Amarelo" contra o "Abril Vermelho" do MST

O SOM DA PRUDÊNCIA

Logo após o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, recomendar que o governo evite usar informações e declarações desencontradas sobre a decisão do presidente Donald Trump (Republicano) de taxar o etanol brasileiro, o vice-presidente, Geraldo Alckmin PSB), que acumula o Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços ponderou: “É natural que o novo governo norte-americano queira avaliar seu comércio exterior. […] O Brasil não é problema comercial para os Estados Unidos”. Uma vez tucano, sempre tucano!

ATÉ PARECE!

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que será “bastante criterioso” se tiver de analisar pedido de prisão de parlamentar. Havendo a decretação pelo STF, o plenário da Casa Legislativa precisa referendar. A palavra final é do Parlamento e não do Judiciário.

LOGO DEPOIS…

… o ministro determinou que a Polícia Federal mande entregar na mesa dele, nos próximos dias, relatório “ainda que parcial” de investigações que estão sendo feitas da participação do deputado federal Junior Mano (PSB-CE) em um esquema de cobrança de propina para liberar emendas de comissões.

GALINHA DE CABIDELA

Ainda no almoço, Motta e Gilmar Mendes trocaram impressões sobre uma proposta de emenda constitucional, de autoria do deputado Eros Biondini (PL-MG), que está para ser apresentada, reduzindo de 35 anos para 30 a idade mínima para concorrer a cargos de presidente da República e senador. De 21 para 20 anos, deputados e prefeitos e de 30 para 28 anos, governador e vice.

'ESSES PRATOS MARAVILHOSOS…

… e seus Nomes Esquisitos', livro de Maria Lectícia Monteiro Cavalcanti, conta que um dos pratos servidos na casa do presidente da Câmara “é também conhecido como galinha ao molho pardo” tem origem indefinida, embora merece “fartas citações” como esta de Luís Vaz de Camões (1525-1580), em seu Auto de Filodemo: “Das lagrimas caldo faço. Do coração escudela. Esses olhos são panela. Que cozem bofes e baço. Com toda a mais cabedela”, conta Maria Lectícia. E eu que jurava que o correto era galinha à cabidela. Você também?

ABRIL AMARELO

Para se contrapor ao “Abril Vermelho”, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), sancionou uma lei criando o “Abril Amarelo”. “Aqui [em Santa Catarina] acreditamos que o processo de conscientização do produtor rural é muito importante”, disse o governador.

‘TOLERÂNCIA ZERO’

Autor do projeto, o deputado estadual Oscar Gutz (PL), disse à Coluna Política em Brasília que “os produtores, grandes e pequenos, não podem assistir de braços cruzados à invasão de suas propriedades”. Gutz, porém, salientou que “se houver a necessidade de uma resposta [a invasões], não usaremos da violência”

CHUMBO GROSSO CONTRA ‘BETS’

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem pressa, mas o ministro do STF, Luiz Fux prefere ouvir a opinião pública. Gonet pediu liminar para que o STF derrube a regulamentação das apostas no Brasil. Fux convocou audiências públicas para debater o assunto.

QUEIMANDO O PRÓPRIO FILME

Nem só de galinha de cabidela e liminares vive o Judiciário. Não caíram bem no STF as denúncias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à delegação da Organização dos Estados Americanos (OEA) de que o ministro Alexandre de Moraes teria cometido irregularidades no processo que envolve seu nome nas investigações de tentativa de golpe de Estado.

PENSE NISSO!

Sabe quando você está “tirando” um cochilo, ali por volta das 13h45 e passa o tiozinho do caminhão do gás, tocando “Für Elise”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827)? Aí você da um pulo e quase cai da rede?

Foi bem assim que reagiu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ex-seringueira - que “dormia em rede até os 15 anos. A ministra estava no hotel, quando foi informada de que o presidente Lula da Silva (PT) dava entrevista à rádio Clube de Belém (PA) quando soltou esta: “Marina jamais será contra” pesquisar petróleo na margem equatorial, na foz do rio Amazonas, "porque é uma pessoa inteligente”.

O martelo não está batido, mas a ministra, caso se manifeste contrária, será abatida, sem dúvida.

Pense nisso!