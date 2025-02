Lula tem as manhas para baixar o preço dos produtos da cesta básica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Revelações da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid mostram que o dinheiro do contribuinte era tratado sem controle, na gestão de Bolsonaro

COM A BOCA NA BOTIJA

O presidente Lula da Silva (PT) reconheceu que os produtos da cesta básica estão caros, prometeu que vai baixar, mas logo encontrou um culpado: “passamos por ondas de calor intensas, fogo e chuvas que impactaram no preço de alimentos como o café”.

A SAÍDA É QUE SÃO ELAS

Lula disse que a alternativa é “conversar com atacadistas” porque ele acha que será possível “pensarmos juntos alternativas para baixar o custo dos alimentos”.

OUTROS FATORES…

… como juros altos, dólar nas alturas e uma carga tributária exorbitante - ainda que indireta, ficaram longe do raciocínio presidencial.

CPI DOS CORREIOS, A VOLTA!

32 senadores que fazem oposição ao governo assinaram um pedido para criação da CPI dos Correios. A comissão vai “investigar indícios de irregularidades” no comando da estatal. Nenhum dos três senadores de Pernambuco apoia a iniciativa.

MOTOCIATA$

A coluna já desconfiava! Chegamos a encaminhar até um requerimento ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), mas ignoraram. A dúvida era saber quem estava pagando as despesas com as motociatas.

BONSONARO NÃO ERA…

…mão-de-vaca, como ele é, não seria o presidente. Bingo! Foi você que está lendo esta nota. Fomos nós. “O colaborador [tenente-coronel Mauro Cid] acredita que os gastos com as motos e seu transporte eram pagas [sic], também, com o cartão corporativo; os gastos de hospedagem e alimentação dos servidores que faziam a segurança do presidente nas ‘motociatas’ eram arcados com o uso do cartão corporativo”. Até aquisição de motos foram feitas com o cartão corporativo.

LULA ESTÁ MUITO SOLTINHO!

Não é pelo fato de ter indicado o procurador-geral da República além de três dos cinco ministros que vão julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que Lula pode sair por aí dando pitacos nas decisões do Judiciário. “só tem uma saída: ser preso,” disse o presidente da República. Que falta faz um gestor que presa pela liturgia do cargo.

PENSE NISSO!

Jair Bolsonaro disse que está c* para a prisão. Ele quis dizer, num vernáculo mais civilizado, que está pouco se lixando: não está dando a mínima.

Na verdade ele deve é se pelar da cadeia. E aqui não tem nenhum juízo de valor. Mas sabe por quê?

Ora, o Brasil tem hoje aproximadamente 700 mil detentos, embora o sistema prisional só tenha 488.951 lugares. Alguém vai ter de dormir em pé, ou pagar - o que é mais plausível - para ter um certo conforto.

Talvez o que inquiete Bolsonaro e seus seguidores é que nem sempre - e o Judiciário está cheio de exemplos, nesse sentido - nem sempre os julgamentos se dão somente com base em fundamentos jurídicos.

Da mesma forma como os perdões e as absolvições têm lá seus fatores subjetivos.

Pense nisso!