Romoaldo de Souza: Lula demite Nísia Trindade (Saúde), contrariando o que tinha prometido na campanha eleitoral

DEDICAÇÃO NÃO É TUDO…



…ser mulher, menos ainda. O presidente Lula da Silva (PT) que tinha prometido “empenho” para aumentar a quantidade de mulheres “no comando de cargos chaves”, demitiu nesta terça-feira (25) mais uma. Nísia Trindade deixa o Ministério da Saúde e será substituída por Alexandre Padilha, que ocupava até então o cargo de ministro das Relações Institucionais, fazendo a ponte do Planalto com o Executivo. Conforme seca nota do Palácio do Planalto, “o presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério”.

ESPLANADA POR NOVA IORQUE



Nísia Trindade não entregou o que Lula esperava, mas o presidente prometeu à agora ex-ministra que vai “se empenhar” para lhe conseguir um emprego na Organização Mundial da Saúde (OMS) ou na Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). É cair para cima.

DÉFICIT FEMININO



A queda de Nísia Trindade, na Saúde, desfalca a cota feminina que Lula tinha prometido, durante a campanha eleitoral. Das oito trocas que já fez em sua equipe, três foram mulheres substituídas por homens: Ana Moser, dos Esportes; Daniela do Waguinho, do Turismo e agora Nísia Trindade. Lula engabelou meio mundo, mas as feministas da esquerda não querem se preparar para essa conversa.

ATÉ QUE ENFIM!



A defesa do general Braga Netto, ex-chefe da Casa Civil e ex-ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro (PL), não quer em seu julgamento o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na acusação, promovida pela Procuradoria-Geral da República, Braga Netto aparece como um dos arquitetos do plano para monitorar Moraes: “com isso, existe um comprometimento do ministro [Alexandre de Moraes]” com a quebra de imparcialidade, “visto que ele seria alvo do referido plano”, de tentativa de golpe.

QUEM TEM BOCA…



…como o ministro Flávio Dino, do STF, que à época do quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023, acusou os manifestantes de tentativa de golpe. Agora, a defesa do general Mário Fernandes diz que Dino emitiu juízo de valor, diante dos acontecimentos, e teria “relação direta; resultante da formação prévia de um juízo de culpabilidade enquanto agente público integrante do Poder Executivo”.

SAVE THE DATE



10 de março, às 19h00 o trânsito no centro do Recife vai estar caótico. Autoridades de todo o país: ministros, parlamentares, políticos estarão na festa promovida pelo PSD. É tudo!

DOBRANDO A ESQUINA



Na campanha eleitoral, a promessa do candidato Lula da Silva era de reduzir a fila de espera para um atendimento no INSS “a índices jamais vistos. Temos um compromisso com o trabalhador brasileiro”, prometeu. Mais de 2 milhões de requerimentos estão aguardando análise.

PARA TUDO



A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, não gosta de ser incluída entre os ministros que não conseguem avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para seus deslocamentos, mas como amiga e afilhada da primeira-dama, Rosângela Lula, Cida para tudo o que estiver fazendo para atendê-la. Não se sabe, ainda, se tamanha deferência vai lhe manter no cargo.

PENSE NISSO!



Quem é Rosângela Lula da Silva, essa primeira-dama que atua feito um brutamonte de um segurança que barra quase todos que querem se aproximar do marido dela?

No primeiro café da manhã que o Palácio do Planalto promoveu para os jornalistas, eu convidei o presidente para tomar um café no Comitê de Imprensa com jornalistas credenciados. Lula topou, mas a primeira-dama não deixou.

Quem é a primeira-dama que impede Lula de ser o Lula que outrora já encantou multidões? Que vivia rodeado de puxa-sacos e de conselheiros. Hoje, se reduziram a um substantivo no singular.

Nesta terça-feira, Rosângela Lula da Silva se superou: questionado sobre a mudança no seu ministério, Lula parou e quase concedeu uma entrevista.

A primeira-dama, feito um cão de guarda, disse que não era hora de perguntas.

Quem é a primeira-dama que determina quando um jornalista pode ou não fazer uma pergunta ao presidente da República?





Pense nisso!