Romoaldo de Souza: Lula apela para a oração do Pai Nosso, mas popularidade despenca

Bolsonaro diz ter sido pego de surpresa com a decisão do filho de se licenciar do mandato e iniciar uma pregação nos Estados Unidos

NAMORO OU AMIZADE?

Os jovens pombinhos ainda estão na fase de namorar no portão. O máximo que chegaram até agora foi pegar na mão, “mas a evolução é certeira”, como avalia um alto dirigente do Republicanos. Ele contou à coluna como o namoro com o PSDB está avançado. “Já discutimos até qual será o regimento jurídico do casamento”. Ou seja, o comando da fusão.

CIÚME DE VOCÊ!

O danado de tudo isso é que os tucanos também estão de olho nos “dotes” do Podemos. “Não tem problema, sempre cabe mais um”, resumiu o parlamentar republicano.

BOLA FORA

O faniquito de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciando um auto-exílio nos Estados Unidos, motivado por uma suposta perseguição, levou o clã dos Bolsonaros a rever algumas das estratégias familiares.

CARRO NA FRENTE DOS BOIS

O pai, Jair Bolsonaro (PL), vinha fazendo sondagem sobre quem poderia vir a ser o seu sucessor, caso seja condenado pela Justiça e não tenha como disputar as próximas eleições. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ganhava de lavada de Eduardo. “O Zero Três é muito explosivo”, disseram ao ex-presidente. Com o gesto de terça-feira (18), de anunciar licença do Parlamento para se defender, o deputado Eduardo Bolsonaro passa à frente do irmão no quesito popularidade, mesmo que com menos preparo.

ANDANDO PARA TRÁS

Depois de ter três deputados comandando comissões na Câmara: Waldemar Oliveira (Avante), Administração e Serviço Público; Pastor Eurico (PL), Previdência e Assistência Social; e, Lucas Ramos (PSB), Trabalho, a bancada pernambucana abre o ano legislativo sem nenhum parlamentar presidindo comissões. Não deixa de ser um retrocesso.

BRINCADEIRA FORA DE HORA

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que “dificilmente repetiria” um comentário “fora de hora”, mas não se mostrou arrependido por ter dito que já teve vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. “Eu não me excedi, eu talvez brinquei fora da hora. Eu não a ofendi,”, afirmou o tucano.

PRIMEIRA-DAMA CAI NAS GRAÇAS DO MARIDO…

…e viaja à França para representar o governo brasileiro em uma conferência global sobre nutrição, de 26 a 30 de março, em Paris. Rosângela Lula da Silva é socióloga e, mesmo sem ser do ramo convenceu o marido a mandá-la à Europa com tudo pago, além de uma comitiva de assessores para acompanhá-la. O ministro Welligton Dias, Combate à Fome, estava certo de que seria ele o porta-voz das políticas do governo brasileiro.

BEIJA MÃO

Pelo próximos meses, o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) será o parlamentar mais paparicado do Congresso Nacional. O alagoano assumirá a partir da próxima semana, o cargo de relator do Orçamento da União para 2026. A função é tão assediada, “que às vezes é preciso tomar um chá de sumiço se não a gente não escreve a peça orçamentária”, como comentou o senador Angelo Coronel (PSD-BA) que está deixando a função por esses dias.

BATEU O DESESPERO

O presidente Lula da Silva (PT) estava nesta quarta-feira (19), em Mossoró (RN) quando resolveu praticar seu esporte preferido: descer a ripa em Bolsonaro. Nisso, ele viu um bispo da Igreja Católica, Jaime Rocha. Pegou na mão do religioso e puxou a oração do “Pai Nosso”.

PENSE NISSO!

O que está acontecendo com a bancada federal de Pernambuco? No Senado, Teresa Leitão (PT) comanda a Comissão de Educação. Na Câmara, nenhum dos 25 deputados foi escolhido para comandar uma das 30 comissões.

Cotado para assumir a Comissão de Segurança Pública, o deputado Coronel Meira (PL) acabou sendo “atropelado” pelo colega de partido Delegado Paulo Bilynskyj (SP). Meira abriu mão da disputa para não rachar o partido.

A indicação é sempre um ato do líder, mas não se justifica que com tanta representatividade, tão politizada, como é a bancada de Pernambuco, ter ficado de fora da cúpula desses importantes colegiados, onde tudo tem início, quando o assunto é a votação de projetos?

Pense nisso!

