Lula (Noé) da Silva rumo à Terra do Sol Nascente

A ARCA DE NOÉ

O conceito bíblico sobre a Arca de Noé pode ser expressado como o “símbolo da aliança de Deus com a humanidade”. No governo Lula da Silva (PT) há um quê de esbanjamento. E a pergunta que não pode nunca calar é para quê uma comitiva recheada de tantos assessores e políticos, alguns dos quais sem saber o motivo pelo qual a bandeira do Japão tem um fundo branco com um círculo vermelho, o círculo do sol - Hinomaru?

AVANTE, CAMARADAS!

Na mesma nau, estão dois dos mais expressivos comunistas brasileiros: a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos e o líder do Partido Comunista, deputado Renildo Calheiros (PE). Vão nadar de braçadas na República Socialista do Vietnã.

NAUFRÁGIO CERTO

O (P)MDB não cria jeito. Já estão falando em candidatura própria à Presidência da República, no ano que vem, nem que tenham de abandonar o barco de Lula. O ex-presidente Michel Temer anda inflando o ego do governador do Pará, Helder Barbalho. “Você tem que aproveitar a projeção nacional que a COP30 [em Belém] vai lhe dar, ’tá’ sabendo?”

QUANTO MAIS EU REZO…

…mais assombração aparece. Essa do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que tomou uma vitamina de abacate e se transformou no incrível Hulk é mesmo coisa de quem não tem o que fazer. “Já, já embarco em uma viagem com o presidente Lula e várias lideranças. O segredo para ter tanta energia? Tá aí no vídeo”. E pensar que a Câmara já foi presidida por Ulysses Guimarães (1916-1992)!

É TUDO VERDADE

Associações de juízes concordam em “gênero (sic), número e grau” com as declarações do ministro da Justiça, o juiz aposentado Ricardo Lewandowski. Segundo ele, “a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar”. Tanto para a Associação dos Magistrados Brasileiros como para a associação que reúne os juízes federais, Lewandowski “expôs um fato verdadeiro”. Os juristas encontraram uma desculpa para colocar a bandidagem às soltas.

UMA INFORMAÇÃO



Antes de ser uma dica. Ganhei de presente (atrasado), “Erros Judiciários no Processo Penal – causas prováveis e estratégias de enfrentamento”. Como dizem os autores, Alexandre Morais da Rosa e Luiz Eduardo Cani, para “conceituar e sistematizar os erros” do Judiciário que vira e mexe “coloca a culpa nos ‘agentes processuais incautos’, mantendo-se a posição ingênuo do ‘excesso de confiança’”. E Mais Editora.

PENSE NISSO!

Baixa autoestima —A abordagem junguiana sobre um fenômeno que considera “necessário de alerta” em razão da “mais poderosa e inelutável ânsia em cada ser humano, ou seja, a ânsia de realizar a si próprio”. Com base nesse profundo estudo de Carl Jung (1875-1961), é possível até analisar determinados atos autoritários que se demonstram como uma necessidade de afirmação de quem o fez.

Pense nisso!