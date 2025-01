Os 12 games mais esperados em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ano de 2025 tem novos lançamentos que devem agitar o mercado e elevar o conceito dos jogos eletrônicos para outro patamar. Conheça os 12 títulos mais esperados.

A lista é composta pelo novo Grand Theft Auto, o GTA VI, da Rockstar, além de Monster Hunter Wilds da Capcom e o esperado Hades II da Slay the Spire. Veja a relação completa:

12. Dune: Awakening

Imagem do jogo eletrônico Dune: Awakening que vai lançar este ano - Divulgação/Funcom

Essa A premissa do MMO de sobrevivência da saga Duna é colocar o jogador no centro de um turbilhão político, permitindo alianças com diferentes facções.

Isso vem acompanhado do mais essencial na franquia criada por Frank Herbert: sim, é possível usar diferentes ornitópteros para voar por Arrakis, e Vermes da Areia vão jantar vivos aqueles que não tomarem cuidado. O game deve chegar para consoles e PC.



11. 2XKO

Imagem do jogo eletrônico 2XKO que vai lançar este ano - Divulgação/Riot Games

Anunciado em 2019, 2XKO passou anos sendo conhecido apenas como Projeto L, e finalmente ganhou um título oficial em 2024.

O jogo se baseia em lutas 2v2, e já está disponível em teste alfa para alguns usuários. Ano que vem, ele vai e ser amplamente disponibilizado para PS5, Xbox Series X|S e PC.



10. Avowed

Imagem do jogo eletrônico Avowed que vai lançar este ano - Divulgação/Microsoft

Avowed é uma síntese do estúdio Obsidian. O título nos traz novamente a Eora, mesmo universo de Pillars of Eternity, mas em um RPG em primeira pessoa aos moldes dos games da Bethesda, com quem a Obisidian já trabalhou de perto em Fallout: New Vegas, e depois emulou na saga espacial The Outer Worlds.

Agora, este RPG de fantasia nos coloca chega em fevereiro para Xbox Series X|S e PC.



9. Ghost of Yotei

Imagem do jogo eletrônico Ghost of Yotei que vai lançar este ano - Divulgação/PlayStation

Ghost of Tsushima, game de 2020 e mostra o universo samurai da Sucker Punch vai ganhar mais um capítulo.

Ghost of Yotei chega em 2025, mas não é exatamente uma continuação da história de Jin Sakai. O título vai estar disponível para PS5 e é ambientado mais de 300 anos depois, trazendo uma nova protagonista, chamada Atsu.



8. DOOM: The Dark Ages

Divulgação/Bethesda - Imagem do jogo eletrônico DOOM: The Dark Ages que vai lançar este ano

DOOM: The Dark Ages leva a carnificina tradicional da franquia para um ambiente medieval, antecedendo os eventos do game de 2016 e DOOM Eternal.

O jogador é mais uma vez colocado na pele do Doomslayer, e a maior certeza é de que não vai faltar muito sangue e agressividade. O jogo chega para Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.



7. Metroid Prime 4: Beyond

Imagem do jogo eletrônico Metroid Prime 4: Beyond que vai lançar este ano - Divulgação/Nintendo

Metroid Prime 4 é um jogo anunciado poucos meses depois do lançamento do Nintendo Switch e um dos últimos games first-party da Nintendo a serem lançados para o console.

Iniciado em 2017, o desenvolvimento do título foi reiniciado e voltou para as mãos do Retro Studios, responsável por levar Samus Aran e as aventuras do gênero de tiro em primeira pessoa. Até agora o mistério prevalece e poucos minutos de gameplay foram mostrados.



6. Assassin’s Creed Shadows

Imagem do jogo eletrônico Assassin’s Creed Shadows que vai lançar este ano - Divulgação/Ubisoft

Os fãs de Assassin’s Creed vão ganhar um game no Japão feudal. Assassin’s Creed Shadows definitivamente não está tendo um processo de lançamento tão simples quanto poderia, mas a aventura de Yasuke e Naoe ainda deve ser um dos maiores jogos do ano.

O título chega para Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.



5. Death Stranding 2: On the Beach

Imagem do jogo eletrônico Death Stranding 2: On the Beach que vai lançar este ano - Divulgação/PlayStation

Hideo Kojima está de volta. Cinco anos depois, Death Stranding vai contar com uma sequência que parece redobrar a aposta na estranheza.

Os trailers são ainda mais incompreensíveis do que os do primeiro game. Inicialmente o jogo está sendo esperado para PS5.



4. Hades II

Imagem do jogo eletrônico Hades II que vai lançar este ano - Divulgação/Supergiant Games

A nova aventura mitológica da Supergiant vem aí! Hades II traz Melínoe, irmã de Zagreus, pode explorar tanto o Submundo quanto o Olimpo.

Esse novo game tem tudo para ser um dos melhores do ano, inclusive entrou em acesso antecipado ainda em 2024, superando o antecessor em quantidade de conteúdo. O game chega em 2025 para PC.



3. Pokémon Legends: Z-A

Imagem do jogo eletrÎnico Pokémon Legends: Z-A que vai lançar este ano - Divulgação/Pokémon Company

Pokémon Legends: Arceus foi um dos maiores acertos recentes da Game Freak. E esse formato que fez sucesso vai estar de volta em Pokémon Legends: Z-A, exclusivo para Nintendo Switch.

O novo título coloca o jogador nos primórdios da cidade de Lumiose, onde humanos e Pokémon convivem em harmonia.



2. Monster Hunter Wilds

Imagem do jogo eletrônico Monster Hunter Wilds que vai lançar este ano - Divulgação/Capcom

Monster Hunter Wilds tem tudo para ser um dos tops no ano de 2025. O game da Capcom promete expandir todos os conceitos já existentes na franquia dos caçadores de criaturas.

O título chega em fevereiro para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.



1. GTA VI

Imagem do jogo eletrônico GTA VI que vai lançar este ano - Divulgação/Rockstar

GTA VI deve ser o maior lançamento de 2025. O título da Rockstar chega depois de 12 anos de sucesso contínuo do antecessor.

Assim, o novo game tem a ambição de colocar a franquia em um patamar praticamente único na indústria. Esse jogo deve estar disponível para consoles da nova geração e PC, além de ter a expectativa de ser o Top 1 do ano.