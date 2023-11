Whey Protein: o que é, qual tipo usar e dicas de receita caseira com whey

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

São vários os fatores que garantem o sucesso esportivo, entre eles, as aptidões pessoais, o treino físico, o estado psicológico e a nutrição.

As proteínas são componentes nutricionais fundamentais no organismo, sendo responsáveis pelo crescimento, conservação e reparação da pele e do músculo. Mesmo com seu papel indiscutível, o consumo continua a levantar dúvidas.

A suplementação alimentar com Whey Protein é um dos temas que mais gera questões quando se fala de é atividade física. Por isso, o JC ouviu as nutricionistas Hayane Leite e Izabel Oliveira para elucidar o assunto.

O que é whey protein?

A nutricionista Izabel Oliveira explica o que é e quais as funções que o whey protein pode desempenhar na alimentação. "O Whey Protein é uma proteína do soro do leite que ajuda a ter acesso rápido, eficaz e de alta qualidade a proteínas. Quem pratica exercícios físicos, principalmente treinos de força, tem uma necessidade maior de consumo proteico e ele pode colaborar ao longo de todo o dia", recomenda.

Porém, se engana quem pensa que as funções dele se encerram por aí. "Ele não foi feito exclusivamente para quem faz exercício físico, primeiramente estava dentro da nutrição para ajudar na sua saúde cardiovascular, diabetes tipo dois, diminuir a redução de massa muscular que acontece nos idosos na terceira idade e também ajudar o seu corpo na imunidade, já que é um potente imunomodulador por ter muitas glutationas".

Quais os tipos de whey protein? Qual o mais indicado?

São três os tipos de whey protein e a nutricionista Hayane Leite distingue os usos de cada um. "Existem o concentrado, isolado e hidrolisado. Na grande maioria dos casos, o whey protein concentrado atende às necessidades. Enquanto que o concentrado possui uma concentração mínima de carboidrato - em torno de três a cinco gramas no Whey Protein de 30g -, o isolado não possui carboidrato", recomenda.

A escolha do tipo de whey também varia de acordo com algum tipo de intolerância que o indivíduo tenha. "Esse carboidrato presente no whey protein isolado normalmente é a lactose, então ele é indicado para pacientes com intolerância à lactose. Ele não apresenta nenhum resíduo de carboidrato, de lactose, sendo apenas proteína".

Além desses dois, há também o whey protein hidrolisado, que "é uma proteína que foi previamente quebrada em partículas menores, sendo bem mais aceita na digestibilidade e indicada para pacientes que têm problemas digestivos ou que fizeram cirurgia gástrica, bariátrica ou com alterações no processo digestivo", orienta Leite.



Izabel Oliveira complementa: "Não quer dizer que um tipo atua melhor que o outro. Ele apenas vai ser indicado para cada indivíduo se precisar ter alguma peculiaridade em relação a absorção. Os três são fontes de proteína de alto valor biológico e podem ser utilizados".



É melhor consumir whey protein ou creatina?

Existe também a dúvida entre qual abordagem escolher na hora de uma alimentação voltada para a prática de exercícios: consumir whey protein ou creatina?

Sobre isso, Hayane Leite orienta que "Whey Protein em creatina são coisas completamente diferentes. Enquanto o Whey Protein é mais uma fonte de proteína, sendo utilizada naqueles momentos onde o paciente tem dificuldade de comer fontes tradicionais de proteína ou frango, carne de peixe, a creatina é um suplemento".

"A creatina é um recurso termogênico que irá potencializar a produção de energia e performance esportiva. São duas coisas diferentes, então a gente não pode dizer que um é melhor que o outro. Eles podem ser complementares e os dois podem ser utilizados pelo paciente", recomenda a profissional.

Preparação caseira com whey protein

Para diversificar o consumo, há algumas opções de receitas e preparações que podem ser feitas utilizando o whey protein. Elas também obedecem a algumas particularidades, como recomenda Hayane Leite.

"A forma de preparo do Whey vai depender do momento que o paciente vai ingeri-lo: se vai entrar no lanche da tarde, no café da manhã etc. Uma forma que eu gosto de prescrever é batido com fruta, que fica bem gostoso, ou também dentro do iogurte. Você pode fazer uma vitamina, batendo com fruta ou adicionar no iogurte", orienta.



*Esta matéria foi escrita após orientação da nutricionista Izabel Oliveira (CRN6-9739) e da nutricionista Hayane Leite (CRN1-1523), mestre em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), especialista em nutrição esportiva funcional pela Faculdade Cruzeiro do Sul e Instituto VP, especialista em nutrição clínica pela UFPE e docente de pós graduação em gastroenterologia e saúde intestinal.