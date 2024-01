Glicemia alta pela manhã: entenda fenômeno de alerta em diabéticos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entenda o chamado Fenômeno do Alvorecer e seu efeito em diabéticos

A diabetes é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas globalmente, resultando da produção insuficiente de insulina ou da incapacidade do corpo em utilizar eficazmente a insulina disponível, levando a níveis elevados de açúcar no sangue. Essa elevação pode resultar em sérias complicações de saúde, incluindo doenças cardíacas, derrames, danos renais, problemas de visão e neuropatia.

Dado o caráter hormonal da diabetes, os sintomas podem variar, influenciados pela produção e liberação de hormônios no corpo. Um fenômeno conhecido como "fenômeno do alvorecer" exemplifica isso, ocorrendo nas primeiras horas do dia, quando o corpo realiza uma liberação significativa de hormônios para despertar.

Tipos de diabetes

O diabetes mellitus pode se manifestar de maneiras diversas, apresentando diferentes tipos. Independentemente da variante, é crucial que os pacientes busquem atendimento médico especializado ao perceberem qualquer sintoma, para iniciar o tratamento imediatamente.

Tipo 1



O diabetes tipo 1 é, em geral, uma doença crônica não transmissível e hereditária, afetando de 5% a 10% do total de diabéticos no Brasil. Embora seja mais comum em adultos, também pode se manifestar em crianças. Geralmente diagnosticado na infância ou adolescência, pessoas com histórico familiar de diabetes devem realizar exames regularmente para monitorar os níveis de glicose no sangue.

O tratamento envolve o uso diário de insulina e/ou outros medicamentos para controlar a glicose. A causa do diabetes tipo 1 ainda é desconhecida, sendo a prevenção baseada em práticas saudáveis de vida, como alimentação equilibrada, atividades físicas e a evitar álcool, tabaco e outras substâncias.

Tipo 2



O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não utiliza adequadamente a insulina produzida. Seu surgimento está diretamente ligado ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados.

É crucial manter acompanhamento médico para tratar essas condições associadas, que frequentemente coexistem com o diabetes. Aproximadamente 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo.

Diabetes Latente Autoimune do Adulto (LADA)



Este tipo de diabetes atinge principalmente adultos e representa um agravamento do diabetes tipo 2. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de um processo autoimune, em que o organismo começa a atacar as células do pâncreas. O acompanhamento médico é essencial para o tratamento adequado desse quadro.

Fenômeno do alvorecer em diabéticos



Todas as manhãs, o organismo libera hormônios que despertam o corpo e sinalizam para o fígado liberar glicose armazenada, proporcionando energia para o início do dia. No entanto, esses hormônios dificultam a ação da insulina, resultando em um aumento da glicemia entre 4h e 8h da manhã, caracterizando o Fenômeno do Alvorecer.

Os hormônios envolvidos, conhecidos como hormônios contra-reguladores (adrenalina, glucagon, cortisol e GH - hormônio do crescimento), desempenham papéis específicos em situações de estresse ou após episódios de hipoglicemia. Enquanto o Fenômeno do Alvorecer é natural em todas as pessoas, em diabéticos, pode levar a um aumento significativo da glicose, especialmente quando há déficit na produção ou ação da insulina.

Como lidar com o problema?



Para gerenciar o fenômeno do alvorecer, pacientes diabéticos podem necessitar ajustar dieta e medicação, além de monitorar mais de perto os níveis de açúcar no sangue durante a noite e pela manhã. A colaboração com o médico é essencial para desenvolver um plano de tratamento eficaz.

Consulte o médico



É crucial que os pacientes diabéticos discutam o fenômeno do alvorecer com seu médico, colaborando para elaborar um plano de tratamento personalizado. O médico poderá revisar a dieta noturna e ajustar as doses de insulina, visando manter o controle adequado dos níveis de glicose pela manhã.

Fonte: Ministério da Saúde e Ruschel Medicina