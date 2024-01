Carnaval 2024: Zé Gotinha grava clipe de samba-enredo na quadra da Mangueira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Personagem esteve no ensaio da escola de samba e participou da gravação de jingle sobre a importância da vacinação

O personagem Zé Gotinha, símbolo maior da vacinação no Brasil, gravou um clipe de samba-enredo na quadra da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, no sábado (20).

A iniciativa, do Ministério da Saúde, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da imunização.

A ação faz parte do Saúde com Ciência – programa federal que atua no combate à divulgação de fake news.

O clipe musical foi gravado durante o ensaio da escola de samba e contou com a participação de músicos da agremiação e do autor do jingle, Tomaz Miranda.

O compositor faz parte do Comitê de Enfrentamento da Desinformação sobre o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e as Políticas de Saúde Pública. Ele é diretor da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Envolvido com o samba carioca, Tomaz é também compositor da Mangueira e intérprete do bloco de carnaval Simpatia É Quase Amor.

Zé Gotinha no Carnaval 2024: confira abaixo a letra do samba-enredo

Um herói

O amigo na infância, o espelho da esperança

Referência Nacional

Para cuidar do adulto e da criança

Quando o SUS entra na dança

No desfile principal

Chegou para ver raiar um novo dia

Despertar a alegria de um país que padecia

E hoje na avenida da vitória

Para lembrar da nossa história

Vem sambar no Carnaval

Chama o Zé Gotinha, nosso camarada

Chama o Zé Gotinha, vem se proteger

Vacina no braço é a melhor parada

Cuidar da saúde é saber viver