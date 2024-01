Picolinato de cromo: qual a dosagem para emagrecer? Veja o que diz especialista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conheça as recomendações para potencializar seu processo de emagrecimento com o picolinato de Cromo.

A busca por informações sobre o Picolinato de Cromo tem crescido, impulsionada pelo interesse em emagrecimento e no controle do diabetes tipo 2.

Em uma entrevista exclusiva, a farmacêutica Liliane Bezerra (CRF-PE-3538), coordenadora do curso de Farmácia da UniFBV Wyden, esclarece aspectos cruciais sobre esse composto e oferece dicas valiosos para quem busca compreender seu papel na saúde.

O que é picolinato de cromo?



Liliane Bezerra destaca que o Picolinato de Cromo é um sal necessário para tornar solúvel o cromo, um mineral com dificuldade de solubilização nos tecidos orgânicos.

Essa solubilização ocorre através do ácido picolínico, formando o picolinato. É essencial entender que, no contexto do emagrecimento, o princípio ativo é o cromo, enquanto o picolinato é um auxílio para melhor absorção pelo corpo.

Papel do cromo no corpo:



O cromo, um microelemento, desempenha papéis cruciais em reações de oxidação, especialmente no fígado, vital para a desintoxicação.

Além disso, sua função biológica recentemente estudada mostra seu envolvimento com o receptor de insulina.

Essa relação facilita a captação de glicose pelas células, melhorando o metabolismo energético. O cromo torna-se crucial na regulação da glicose e pode contribuir para o controle do diabetes tipo dois.

Horário ideal para suplementação:

Para a suplementação nutracêutica, Liliane recomenda tomar o Picolinato de Cromo pela manhã, em jejum, aproximadamente trinta minutos antes da refeição.

Isso se deve ao aumento do cortisol matinal, favorecendo o anabolismo e otimizando processos metabólicos, incluindo a mobilização da glicose.

Emagrecimento e doses recomendadas:



Para a perda de peso, doses acima de 125 a 200 microgramas diárias são sugeridas. Considerando a ausência de uma dose exata definida pela OMS, Liliane propõe 1 miligrama por dia para eventos metabólicos mais significativos, sempre associados ao exercício físico e práticas não-farmacológicas para resultados eficazes.

Cuidados na utilização:



A farmacêutica destaca a importância de escolher um produto de um laboratório confiável, credenciado, registrado no Ministério da Saúde, e com certidões de regularidade técnica.

A experiência de mercado do laboratório pode ser indicativa de sua confiabilidade. Essa cautela é crucial para garantir a qualidade e segurança do suplemento para os pacientes.

Fonte consultada: Liliane Bezerra, CRF-PE (3538), farmacêutica e coordenadora do curso de Farmácia da UniFBV Wyden.