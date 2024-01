Tabela de insulina regular conforma glicemia: veja taxa de glicose alta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A insulina, um hormônio anabólico fundamental no organismo humano, desempenha uma função de grande relevância tanto para a população em geral quanto para aqueles que enfrentam desafios relacionados à diabetes.

Apesar de sua utilização consagrada no tratamento da condição, muitas pessoas desconhecem os detalhes de como a insulina opera e os benefícios que proporciona aos pacientes diabéticos.

O que a insulina faz?



A insulina desempenha um papel central na regulação da homeostase da glicose, exercendo controle sobre os níveis de glicose no sangue. Além disso, ela reduz a produção hepática de glicose e aumenta a absorção desse açúcar nos tecidos adiposo e muscular.

A importância da insulina em tratamentos de diabetes, uma condição de saúde que impacta a qualidade de vida de muitos, reside no fato de que esse hormônio não apenas regula os níveis de glicose, mas também desempenha um papel crucial na normalização do metabolismo. Isso se torna particularmente significativo diante da deficiência parcial ou total de absorção de insulina pelo pâncreas, comum em casos de diabetes.

Como a insulina ajuda os diabéticos?



Diante dos dois principais tipos de diabetes, a do tipo 1 e do tipo 2, a insulina se destaca como um tratamento essencial, embora sua aplicação varie. No caso do diabetes tipo 1, caracterizado por uma deficiência absoluta de insulina, a administração regular desse hormônio é vital. Para os portadores de diabetes tipo 2, o tratamento, muitas vezes, envolve mudanças no estilo de vida e na alimentação, podendo incluir medicamentos e, eventualmente, insulina, dependendo da evolução da doença.

O mercado brasileiro oferece uma variedade de tipos de insulina, cada um com características específicas de tempo de ação, início, pico e duração do efeito. A escolha do tipo adequado é determinada pelo médico, levando em consideração as necessidades individuais do paciente.

Em resumo, compreender o papel crucial da insulina no corpo humano, especialmente no contexto do tratamento da diabetes, é essencial. No entanto, vale ressaltar que o diagnóstico e a prescrição de tratamentos específicos devem ser realizados por profissionais de saúde. Em caso de dúvidas, incluindo questões relacionadas ao tipo e frequência das aplicações de insulina, é fundamental buscar a orientação do seu médico.

Qual o nível de glicose ideal?

A glicose, um carboidrato simples altamente energético, é a principal fonte de energia para os seres vivos. Quando mantida em níveis normais, é fundamental. No entanto, em excesso, pode ser prejudicial.

O exame de glicemia de jejum é comumente utilizado para verificar os níveis de açúcar no sangue. Esse procedimento, realizado em laboratório, mede a glicose na corrente sanguínea, investigando possíveis casos de diabetes e possibilitando o monitoramento da condição.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), os valores de referência para o exame de glicemia de jejum são:

- Normoglicemia: menor que 100 mg/dL (< 100 mg/dL)

- Pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes mellitus: entre 100 e 126 mg/dL (100 e

- Diabetes estabelecido: maior que 126 mg/dL (126 mg/dL)

Ao identificar alterações indicativas de elevadas taxas de glicose, um alerta deve ser acionado. A hiperglicemia, quando persistente, pode causar danos à saúde a médio e longo prazo.

Fonte: Programa Saúde Fácil