Glicemia normal após comer: qual o valor normal da glicemia? Saiba como medir

O exame de glicemia tem como objetivo medir a quantidade de glicose, uma molécula derivada da quebra de diferentes tipos de açúcares, presente no sangue.

Elevados níveis de glicemia estão geralmente associados ao diabetes, mas podem indicar também outros problemas de saúde.

Então, qual é o intervalo considerado normal para os níveis de glicemia?

Níveis de glicemia

Ao avaliar os resultados do exame de glicemia, considera-se normal os seguintes valores:

Glicemia de jejum: entre 70 e 99 mg/dL.

Glicemia pós-prandial: até 140 mg/dL.



A glicemia pós-prandial é medida após as refeições, tipicamente duas horas após, enquanto a glicemia de jejum é medida após um período de pelo menos oito horas sem ingestão de alimentos.

Valores fora da faixa normal são interpretados da seguinte forma:

Glicemia de jejum:



100 a 125 mg/dL = Intolerância à glicose.



Acima de 126 mg/dL = Diabetes.



Glicemia pós-prandial (após 120 minutos):



140 a 199 mg/dL = Intolerância à glicose.



Acima de 200 mg/dL = Diabetes.



Além disso, níveis de glicemia abaixo de 70 mg/dL indicam hipoglicemia. Hipoglicemia de nível 1 ocorre até 51 mg/dL, sendo assintomática, enquanto o nível 2 ocorre abaixo de 50 mg/dL e é acompanhado de sintomas.

Quem precisa monitorar os níveis de glicemia?

Indivíduos que utilizam insulina para controlar o diabetes, seja do tipo 1 ou, em alguns casos, do tipo 2, precisam monitorar seus níveis de glicemia ao longo do dia.

Isso é importante para ajustar as doses de insulina antes das refeições, já que a insulina é responsável por transportar a glicose para dentro das células, onde ela é utilizada como fonte de energia.

Dessa forma, os níveis de glicemia indicam se a dose adequada de insulina foi administrada.



Fonte: ABESO