Diabetes gestacional é gravidez de risco? Veja os sintomas e cuidados com diabetes na gestação

O número de mulheres diagnosticadas com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tem aumentado, inclusive entre as mais jovens, e a gravidez pode apresentar complicações caso não haja um acompanhamento médico adequado. Este aumento está relacionado a hábitos como alimentação inadequada, obesidade e sedentarismo.

Segundo dados do Vigitel 2023 do Ministério da Saúde, a frequência do diagnóstico médico de diabetes foi de 10,2% nas 27 capitais brasileiras, sendo maior entre as mulheres (11,1%) do que entre os homens (9,1%).

O que pode contribuir para o diabetes gestacional?

Além dos fatores mencionados, o aumento da idade das mulheres ao engravidar contribui para o aumento da prevalência do diabetes gestacional.

Dra. Lenita Zajdenverg, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Departamento de Diabetes na Gravidez da Sociedade Brasileira de Diabetes, destaca que quase metade das mulheres com diabetes que engravidam têm DM2, um quadro que tem se tornado cada vez mais comum.

Um estudo sistemático realizado entre 2010 e 2020 mostrou que a prevalência de diabetes pré-existente em mulheres grávidas dobrou durante o período de 1990 a 2020. Fatores como o aumento da idade das gestantes e o crescimento da incidência de DM2 em pessoas mais jovens contribuem para esse aumento.

Diabetes e gestação

Apesar do diabetes não impedir a gravidez, é crucial que a mulher tome precauções específicas. O planejamento da gravidez é fundamental para evitar complicações. É essencial que os níveis de glicose e hemoglobina glicada estejam sob controle antes da concepção.

O controle adequado da glicose reduz o risco de malformações no início da gestação. Além disso, o peso adequado é importante, pois a obesidade aumenta o risco de complicações.

Durante a gestação, a mulher pode precisar trocar os medicamentos orais pela insulina, que é mais segura. A automonitorização da glicose torna-se fundamental, assim como a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável.

É importante também destacar o diabetes gestacional, uma condição que afeta mulheres durante a gestação. Esta condição pode levar a complicações obstétricas e aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, tanto para a mãe quanto para o bebê.

É essencial que todas as gestantes façam o teste de glicemia para detectar precocemente qualquer alteração. O tratamento do diabetes gestacional envolve alimentação adequada, atividade física e controle da glicemia.

*Com informações de Sociedade Brasileira de Diabetes