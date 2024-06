Queimaduras no período junino: Cuidados e primeiros socorros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre as características do período junino estão as fogueiras e os fogos de artifício. Contudo, o cuidado deve ser redobrado com esses itens para evitar queimaduras.

“Ficar distante de fogueiras e locais onde outras pessoas estão usando fogos de artifício. A maior parte das pessoas que costumam usar fogos não tomam as precauções necessárias para evitar acidentes, principalmente após consumo de álcool”, orienta Paulo Guedes, dermatologista do Hospital Jayme da Fonte. “Se beber, não solte fogos”, reforça.

O especialista também recomenda a constante vigilância das crianças nesse período: “Redobrar a atenção com crianças e adolescentes. Elas são atraídas pelas luzes e estampidos e não tem a experiência necessária para manipular bombinhas e outros tipos de artefatos explosivos.”

O dermatologista Paulo Guedes orienta os principais cuidados com fogos e fogueiras no período junino - GUGA MATOS/JC IMAGEM

“A melhor forma de prevenção consiste em não adquirir fogos. Crianças com menos de 5 anos têm maior incidência de queimaduras, gerando internamentos e traumas físicos e psicológicos associados ao difícil e doloroso período de tratamento de lesões de natureza grave”, acrescenta o médico.

Um em cada quatro atendimentos de queimadura do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco durante os anos de 2022 e 2023 aconteceu durante os festejos juninos. É por isso que este mês é marcado pela campanha Junho Laranja, que visa conscientizar a população sobre os riscos de acidentes com queimaduras durante as festividades.

O que fazer ao sofrer uma queimadura?

A Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) faz um alerta preocupante: um milhão de pessoas no Brasil sofrem queimaduras acidentais a cada ano. Mas apenas 10% dessas vítimas buscam atendimento médico especializado. A entidade também aponta que 70% dos acidentes acontecem dentro de casa.

“As queimaduras podem ser de primeiro, segundo e terceiro grau, dependendo da profundidade. As de primeiro grau, mesmo sendo superficiais, são muito dolorosas. As de segundo grau, atingem camadas mais profundas da pele, além de dolorosas, formam bolhas. As de terceiro grau, além de profundas, podendo haver exposição óssea, podem ser menos dolorosas em função da destruição de terminações nervosas”, explica Paulo.

A SBQ alerta para a quantidade de pessoas que buscam atendimento médico no caso de queimaduras - PIXABAY

O especialista também lista os primeiros socorros no caso de acidentes deste tipo: “Os cuidados imediatos das queimaduras são afastar de imediato a fonte de calor responsável, lavar as áreas afetadas com água limpa em temperatura ambiente, proteger o local com um pano limpo e procurar imediatamente socorro médico especializado. Não utilizar em nenhuma hipótese tratamentos aconselhados por leigos utilizando substâncias que podem piorar as lesões. Em caso de queimaduras graves acionar o SAMU ou Corpo de Bombeiros.”

O dermatologista alerta, ainda, sobre as sequelas de negligenciar esses cuidados. “As principais consequências da negligência no tratamento são decorrentes da formação de bolhas e perdas de tecido”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 180 mil pessoas morrem a cada ano em decorrência de queimaduras, tornando-se a quinta causa mais comum de lesões não fatais na infância. “Quando tratadas de maneira errada as lesões podem infectar e deixar sequelas extensas. Nestas áreas lesadas, depois de anos, podem se desenvolver neoplasias associadas a cicatrizes”, finaliza Paulo.

