Transformando vidas: RHP é o principal centro de Transplante de Medula Óssea Infantil do NE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em 2023, o Português registrou o 2° maior número de transplantes de medula do Brasil e o maior de PE. Foram 209, quase 10x mais do que o 2° colocado.

O transplante de medula óssea no Brasil tem apresentado um crescimento promissor. Dados recentes revelam um avanço significativo na área de saúde pediátrica, refletindo os investimentos contínuos de hospitais, instituições que lutam contra doenças hematológicas e profissionais de saúde, para melhorar as taxas de sucesso e acessibilidade ao procedimento.

Em 2022, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil conquistou a terceira posição no ranking de “maior cadastro de doadores de medula óssea do mundo”, atrás apenas dos EUA e Alemanha. Mais de 5,5 milhões de brasileiros estavam cadastrados na plataforma, o que permite identificar doadores de até 88% compatíveis.

O transplante de medula óssea infantil pode beneficiar crianças e adolescentes acometidos por aproximadamente 80 diferentes doenças, incluindo leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, aplasia de medula e imunodeficiências.

Este procedimento envolve a substituição da medula óssea doente por células normais de medula óssea (células-tronco), com o objetivo de restaurar uma medula saudável.

Setor de Transplante de Medula Óssea infantil do Real Hospital Português - JAILTON JR./JC IMAGEM

Em Pernambuco, o Real Hospital Português se destaca na assistência oferecida aos pacientes pela qualidade técnica e humanização das equipes.

Este ano, completando 25 anos de história, o setor de Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital Português é referência no Norte e Nordeste e o segundo maior do Brasil, totalizando 209 procedimentos apenas em 2023.

Em Pernambuco, o RHP é o maior centro de TMO, realizando quase 10 vezes mais transplantes de medula óssea do que o segundo colocado no ano passado.

A Dra. Cinthia Carvalho, oncologista pediátrica do Real Hospital Português e especialista em TMO, é uma das médicas referências no Estado e especialista em pacientes pediátricos.

“Nosso time de TMO do Real Hospital Português realiza todas as modalidades de transplantes. Contamos com uma equipe multidisciplinar, de hematologistas adultos e de pediatrias integradas que garantem os melhores resultados”, afirma a Drª Cinthia.

As crianças e adolescentes acompanhados no centro de transplante de medula óssea infantil do Hospital Português recebem um tratamento diferenciado. Elas têm um espaço específico, só para elas, a fim de que se sintam mais confortáveis enquanto são atendidas pela equipe multidisciplinar e formada por especialistas em infantil.

Transplante de Medula Óssea infantil no Real Hospital Português

O Hospital Real Português investe em tecnologia de ponta e profissionais de saúde especializados para atender no setor de Transplante de Medula Óssea infantil - JAILTON JR/JC IMAGEM

Devido à alta procura dos últimos anos, tanto de pacientes de convênio, particulares e do SUS, adulto e infantil, o Hospital Real Português realizou investimentos não só em tecnologia de ponta mas em profissionais de saúde especializados e multidisciplinares formado por pediatras, oncologista pediátrico e transplantador pediátrico, que atuam de forma integrada no atendimento dos pacientes.

“A gente consegue fazer todos os tipos de transplantes com resultados excelentes. Nos diferenciamos no atendimento pediátrico porque criamos uma conexão do transplantador com o médico que está acompanhando o paciente. O nosso diferencial é estar bem alinhados na pediatria com os médicos que encaminham o paciente para a realização do transplante”, afirma Drª Cinthia.

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que atingem as células do sangue. O tema causa muitas dúvidas em pacientes e familiares e, por isso, a Drª Cinthia respondeu algumas das principais dúvidas sobre o tema.

Quando um transplante de medula óssea é indicado?

O transplante de células tronco hematopoiética, mais conhecido como TMO, é um procedimento de alta complexidade que está indicado no tratamento tanto de doenças malignas, como alguns cânceres, como:

Leucemia;

Linfoma;

Tumores sólidos;

e também no tratamento de várias doenças não malignas, como:

Síndromes de falência medular;

Anemias, principalmente a falciforme e a talassemia;

Doenças raras, como a anemia de fanconi;

Imunodeficiências congênitas ou adquiridas;

Erros inatos de metabolismo;

Tratamento de algumas doenças neurológicas raras, como a adrenoleucodistrofia e as mucopolissacaridoses.

Esse tipo de transplante pode ser feito com as células que são progenitoras, encontradas na medula óssea, no sangue periférico ou no cordão umbilical. Isso tem como objetivo substituir uma medula doente de um paciente por uma medula saudável do doador.

Como saber se uma criança é candidata ao transplante de medula óssea? Quais exames e testes são realizados no RHP?

O processo de indicação de transplante muitas vezes deve ser iniciado assim que o paciente recebe o diagnóstico. Tem alguns tipos de leucemia, por exemplo, que têm indicação praticamente absoluta de transplante de medula. Logo, o médico desse paciente, coleta alguns exames necessários para a criança ir para o transplante.

O principal exame coletado é o Antígeno Leucocitário Humano (Tipagem HLA). Esse exame nada mais é que um grupo de proteínas que se localiza na superfície das células do corpo humano, em que o médico vai analisar tanto no paciente quanto nos possíveis doadores, se eles são compatíveis.

A equipe de TMO do Real Hospital Português realiza todas as modalidades de transplantes infantil. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Quais avanços recentes na área de Transplante de Medula Óssea pediátrica?

O maior avanço na área de transplante foi a possibilidade de realização de um transplante haploidêntico, ou seja, que a compatibilidade pode ser apenas de 50% e é encontrada em membros da família.

A possibilidade de realizar um transplante com a compatibilidade menor, 50%, fez com que as filas de transplante no país diminuíssem muito. Sabemos que, quanto mais miscigenada é a população, mais difícil de você achar um doador totalmente compatível.

Entre os caucasianos, a gente tem uma compatibilidade de até 75%. Entre os negros, essa compatibilidade em banco de medula cai para 15%. Então, o transplante é haploidêntico. A procura por doador diminui muito em tempo porque o doador está dentro de casa (pai, mãe ou irmão, que chega a ser 50% compatível). Esse é um dos maiores avanços.

Qual o papel da família no processo de TMO infantil e na recuperação do paciente?

A família é fundamental para o tratamento e recuperação do paciente. Temos uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos e psicólogos, que dá todo o suporte ao paciente para que o tratamento seja realizado e concluído com total sucesso.

Quando a família está em sintonia com a equipe multidisciplinar, todo o processo segue de forma mais amena, com poucas intervenções ou riscos.

O médico que realiza o transplante sempre explica aos familiares para que entendam a necessidade daquele transplante, como ele vai ser realizado, a importância no uso de medicações da forma que vai ser prescrita e ensinada, a parceria entre eles etc. Essa parceria médico-família é o que faz com que haja um sucesso maior no transplante e no tratamento como um todo.



Tipos de transplantes de medula óssea disponíveis