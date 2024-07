Julho Verde: Hospital de Câncer de Pernambuco atende mais da metade dos pacientes com tumores de cabeça e pescoço do Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), referência em oncologia no Estado, mobiliza-se neste Julho Verde, campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Com o mote Não dê chance ao câncer de cabeça e pescoço, o HCP faz um alerta para os fatores de risco que provocam câncer região - o principal é o tabagismo.

Ao longo do mês, conteúdos relacionados ao tema podem ser conferidos no site exclusivo hcp.org.br/julhoverde e redes sociais @sigahcp.

Em Pernambuco, mais de 50% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço são tratados no HCP. A instituição é referência em tratamento completo para pacientes o câncer de cabeça e pescoço, incluindo cirurgia, quimioterapia, radioterapia e reabilitação.

A equipe multidisciplinar do hospital é composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos especializados.

O termo câncer de cabeça e pescoço engloba um grupo de tumores malignos que se desenvolvem em diversas regiões da face, boca, garganta, faringe, laringe, glândulas salivares, tireoide, pele e ossos da cabeça e pescoço.

No Brasil, estima-se que 118.650 novos casos surgirão no triênio 2023-2025, com 39.550 novos casos por ano em média. Os dados tornam a doença o quinto tipo de câncer mais comum. A neoplasia afeta tanto homens quanto mulheres, com leve predominância no sexo masculino.

A boa notícia é que o câncer de cabeça e pescoço tem altas chances de cura quando detectado precocemente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) estima que a descoberta precoce pode levar a taxas de cura de até 90%.

Dessa maneira, a campanha do HCP enfatiza a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Medidas simples, como evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares ao dentista e se proteger contra o HPV, através da vacinação e do sexo seguro, podem evitar o surgimento da doença.

Veja os principais sintomas do câncer de cabeça e pescoço:

· Nódulos no pescoço ou na boca;

· Feridas que não cicatrizam;

· Dor de garganta persistente;

· Dificuldade para engolir;

· Alterações na voz ou rouquidão.

Workshop em Câncer de Cabeça e Pescoço

Para ampliar o conhecimento da população da área da saúde sobre o câncer de cabeça e pescoço, o HCP realiza um workshop no dia 6 de julho, das 8h à 15h.

O evento contará com a participação de especialistas que abordarão os principais aspectos da doença, desde a prevenção até o tratamento.

O evento será no Beach Class Convention, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. As inscrições estão abertas pelo site hcp.org.br/workshopcabecapescoco, mediante pagamento da taxa de R$ 50 para profissionais da saúde ou R$ 25 para estudantes.