Alto QI: Brasil tem 4 mil superdotados identificados por entidade mundial; 32% são crianças e adolescentes

O Brasil tem 4 mil superdotados (ou pessoas com altas habilidades), segundo a Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial da Mensa Internacional - principal organização de alto QI (quociente de inteligência) do mundo. Os superdotados também são conhecidos como 'superinteligentes'.



Nos últimos seis meses, o crescimento foi de cerca de mil novos identificados. A Associação Mensa Brasil diz que o trabalho vem acompanhado da ampliação da capacidade de atendimento e de investimento em inteligência artificial.

Para o presidente da organização, Carlos Eduardo Fonseca, "graças a parcerias firmadas, temos conseguido ser mais assertivos na identificação de superdotados e obtivemos benefícios em ações de gestão interna".



Segundo Carlos Eduardo, o tema das altas capacidades cognitivas é de suma importância para o desenvolvimento do País. "Identificar pessoas com inteligência alta é ferramenta fundamental para ajudar o Brasil a desenvolver políticas públicas de superdotação e altas habilidades, que hoje não alcançam a população a ser atendida", diz.

Ele explica que, se até 11% da população são superdotados e menos de 27 mil têm atendimento na educação escolar, por exemplo, significa que o Brasil falha em identificá-los.

"Portugal, por exemplo e similaridade cultural, possui apenas 10 milhões de habitantes, mas tem 60 mil superdotados identificados. O Brasil pode e deve melhorar sua identificação de superdotados para melhorar políticas públicas para esse público tão carente de direitos", observa o presidente da entidade.

Como é uma pessoa superdotada? Quais as características da superdotação?

Veja abaixo, segundo a Mensa Brasil, as características que usualmente as crianças superdotadas apresentam e que costumam ser percebidas no dia a dia. São comportamentos que têm motivado a procura dos pais por uma avaliação neuropsicológica para identificar eventual superdotação.

alto grau de curiosidade;

vocabulário avançado para a sua idade;

liderança e autoconfiança;

grande interesse por um assunto e especial dedicação a ele;

ótima memória;

criatividade;

facilidade de aprendizagem;

alfabetização precoce;

excelente desempenho em uma ou mais disciplinas em comparação a seus pares;

habilidade para adaptar ou modificar ideias;

facilidade em fazer observações perspicazes;

persistência ao buscar um objetivo;

comportamento que requer pouca orientação do professor.

Crianças que não são identificadas precocemente mostram-se desinteressadas pela escola, vulneráveis a críticas, com problemas de conduta, como indisciplina e questionadoras das regras.

São Paulo lidera a lista com mais pessoas superinteligentes

Segundo mapeamento da entidade, do total de pessoas identificadas no Brasil, o Estado de São Paulo lidera a lista, com 1.700 superinteligentes. Em seguida, estão Rio de Janeiro, com 423 pessoas. Em terceiro, Minas Gerais, com 322; Paraná (4º), com 308; e Distrito Federal (5º), com 250.

Do total de superinteligentes identificados pela entidade no Brasil, cerca de 32% são menores de idade, somando 1283 crianças e adolescentes.

A primeira criança entrou na entidade em setembro de 2006, quando tinha 9 anos. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil possuem 2 e 3 anos de idade.

Já o identificado com mais idade possui atualmente 75 anos.



Com o intuito de ampliar a descoberta de pessoas com superdotação/altas habilidades, a entidade tem realizado periodicamente rodadas de testes em diversas cidades brasileiras.

Superdotação no debate público

Num esforço de ampliar a atuação institucional, a Mensa Brasil aprovou este ano a criação da Fundação Mensa Brasil, com o propósito de ampliar o debate público sobre o papel e os potenciais de desenvolvimento do País a partir de mais iniciativas destinadas aos indivíduos com superdotação/altas habilidades.



A Mensa Brasil pretende promover ainda os superinteligentes em prol da sociedade, com o desenvolvimento de atividades educacionais, de assistência social, de defesa e garantia de direitos, culturais e de fomento a pesquisas.



"Trazer o tema para o debate público é imprescindível para alcançarmos o pleno atendimento dos direitos de indivíduos com alto potencial. A Mensa tem papel fundamental neste trabalho, no sentido de contribuir com processos de identificação e proporcionar ambientes que auxiliem no desenvolvimento de potenciais de indivíduos superdotados", destaca Carlos Eduardo.

Sistema estruturado

A Mensa Brasil recomenda aos governos brasileiros a adoção de sistema nacional estruturado de avaliação da inteligência de crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental, tanto nas instituições de ensino públicas quanto nas privadas.

Essa medida já é aplicada em diversos países, com resultados importantes e positivos. Na visão da entidade, esse modelo serviria de base para a ampla identificação dos chamados superinteligentes, ainda nos primeiros anos de escolarização, o que contribui para um melhor direcionamento, desenvolvimento e aproveitamento dos potenciais intelectuais no Brasil. Para a entidade, isso contribui para a evolução dessas pessoas e beneficia a sociedade brasileira.

Eventos

Este ano, a Associação Mensa Brasil realizará dois grandes eventos. De 21 a 22 de setembro, em São Paulo, a organização realizará o AGzinho – encontro nacional para os Jovens Brilhantes (crianças e adolescentes membros da Mensa), que ocorrerá no Centro de Inovação da USP.

Na programação, estão oficinas multiculturais, palestras e mesa-redonda, campeonatos de xadrez, cubo mágico, soletração e conhecimentos gerais; apresentação de trabalhos realizados pelos Jovens Brilhantes; além de gincanas e eventos sociais. As inscrições já se esgotaram. Mais informações em https://agzinho.mensa.org.br.



Para os adultos, a Associação Mensa Brasil realiza o primeiro Glam (Gathering of Latin American Mensas), de 14 a 18 de novembro, no Rio de Janeiro. Na programação, palestras, debates e mesa redonda, assim como passeios culturais para membros das Mensas Brasil, Argentina, México e de outras nacionalidades. As inscrições foram abertas esta semana em www.mensaglam.org.





