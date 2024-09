Arritmia cardíaca: entenda o que é quadro que vitimou o zagueiro Juan Izquierdo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faleceu nesta terça-feira (27) o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo após passar mal durante uma partida contra o São Paulo, no estádio Morumbi, no dia 22. O jogador do Nacional de Montevidéu foi socorrido imediatamente e internado com um episódio de arritmia cardíaca.

Aos 39 minutos do segundo tempo, o zagueiro caiu no gramado. Uma ambulância entrou em campo para socorrê-lo, que precisou passar por procedimentos de ressuscitação após uma parada cardíaca.

Na mesma data, o técnico do Flamengo, Tite, também sofreu de arritmia cardíaca. Ele foi socorrido, medicado e liberado para recuperar-se em casa.

Entenda o que é a arritmia cardíaca, seus principais sintomas, causas e tratamento recomendado.

O que é arritmia cardíaca?

Para o pleno funcionamento do corpo, o coração precisa bater em um determinado ritmo para levar oxigênio a todos os órgãos do corpo. Em repouso ou movimento, esse ritmo tende a mudar.

A arritmia é uma desregulação no ritmo cardíaco, que pode se apresentar quando o indivíduo está em repouso e sente o coração acelerado sem motivo aparente, com pulsação diferente do batimento normal.

Pode acontecer também quando o indivíduo sente que o coração “erra a batida”, como se houvesse uma falha entre uma batida e outra. O descompasso entre as pulsações pode ser caracterizado por uma batida mais rápida ou mais lenta que o normal.

Principais sintomas

Além do descompasso entre as batidas do coração, a arritmia cardíaca pode gerar outros efeitos sobre o corpo, como:

Desmaios;

Tontura;

Falta de ar;

Fraqueza ;

; Confusão mental;

Sensação de nó na garganta;

Sensação de aperto no peito.

Possíveis causas

Geralmente, um quadro de arritmia está ligado a fatores psicológicos, como o estresse e a ansiedade, ou até mesmo o estilo de vida. Entretanto, alguns fatores fisiológicos podem levar à desregulação do coração.

A baixa produção de hormônios pela tireoide pode ser uma dessas razões, além de condições como anemia, obesidade, asma, tabagismo e a própria genética, entre muitas outras.

Tratamento

Para regular a arritmia cardíaca, é necessário adotar um estilo de vida mais saudável, com alimentação balanceada, exercícios físicos frequentes e o fim de práticas prejudiciais como o tabagismo.

Em alguns casos essa condição deve ser tratada por meio de medicamentos, implantação de marcapasso, uso de desfibrilador, entre outros. O médico cardiologista decidirá o tratamento adequado para cada caso.