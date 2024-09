Recife sedia II Congresso Autismo na Vida Adulta do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O II Congresso Autismo na Vida Adulta do Nordeste acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, no Centro de Eventos Recife

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

A promoção de saúde, bem-estar e independência para o adulto com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um assunto ainda pouco discutido, ao mesmo tempo que cresce consideravelmente o número de pessoas diagnosticadas com autismo nos últimos anos e que continuarão a fazer parte do espectro com o avançar da idade, já que o diagnóstico acompanha o sujeito por toda a vida.

Pensando na ampliação de debates sobre o autismo na vida adulta, o Instituto Dimitri Andrade traz de forma pioneira o II Congresso Autismo da Vida Adulta Nordeste, que acontece nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024 no Centro de Eventos Recife, da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), localizado na Imbiribeira, Recife (PE). As inscrições podem ser feitas no site https://doity.com.br/ii-congresso-autismo-na-vida-adulta.

Entre os temas que serão debatidos estão o direito à moradia e a moradia assistida, com a economista Flávia Poppe, cofundadora do Instituto JNG, uma ONG que promove a autonomia e vida independente de adultos com autismo, por meio de um projeto de moradias inovador e inédito no Brasil; o emprego apoiado como estratégia de saúde na vida do adulto com autismo, com a administradora de empresas e consultora em temas de Diversidade e Inclusão Flávia Cortinovis; direitos previdenciários e empregabilidade do adulto autista, com a advogada Carla Bertin, mãe atípica e especialista em direitos da pessoa autista.

Além dos temas com especialistas, adultos autistas trarão relatos sobre vivências impactantes, como a autista e mãe de autista Fernanda Fialho, que abordará sua luta e sobrevivência até o diagnóstico tardio de autismo.

"Há uma ausência de discussões sobre o autismo na vida adulta, gerando uma alta demanda parental e um baixo quantitativo de profissionais e espaços preparados para o atendimento da pessoa adulta com TEA. Será uma ótima oportunidade para networking e compartilhamento de experiências que podem nos ajudar na construção de novos projetos, visando uma sociedade melhor e mais inclusiva para a comunidade autista. Estamos muito felizes em trazer a segunda edição do Congresso Autismo na Vida Adulta Nordeste, repetindo o sucesso do evento que aconteceu no ano passado", destaca a psicóloga Frínea Andrade, diretora do Instituto Dimitri Andrade, organizador do evento.

Quem pode participar do Congresso?

O evento é destinado tanto a profissionais e estudantes de áreas multidisciplinares que buscam aprender meios para atender às necessidades do autista adulto, como a pessoas autistas, familiares e o público em geral que tenha interesse pelo tema, proporcionando discussões sobre autismo na vida adulta por meio de conteúdos científicos e práticas reais.

O que encontraremos no evento?

O II Congresso Autismo na Vida Adulta do Nordeste reúne mais de vinte palestrantes de renome local e nacional em diversas áreas, como educação, medicina, direito, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, psicomotricidade, empregabilidade e financeira para discutir estratégias de intervenção e avaliação que precisam acompanhar o autista na fase adulta para proporcionar maior bem-estar e independência.

Além disso, o evento contará com exposição de trabalhos científicos, relato de experiências com autistas adultos, apresentações culturais realizadas por pessoas neurodivergentes e momentos de networking.

Entenda mais sobre o Transtorno do Espectro do Autismo

Confira a programação completa:

13/09 - DIA 1

09h - Dra. Sophie Eickmann - Existe protocolo para tratamento do TEA na infância e adolescência?

10h - Apresentação Cultural - João Pedro (aluno do Instituto Dimitri Andrade)

10h20 - André Bezerra - Avaliação e intervenção em ABA para adultos diagnosticados com TEA

11h20 - Carla Borgis Bertin - Autismo na Vida adulta: característica e direitos. Com foco em direitos previdenciários, empregabilidade PL493/2023

12h20 - Intervalo/Almoço

14h - Apresentação Cultural - Banda “De Igual para Igual”

14h20 - Marcelo Franco - A Força da Neurodiversidade: Inovação e Inclusão no Mundo Corporativo

15h20 - Isa Martins - Aspectos nutricionais no adulto com Transtorno do Espectro Autista

16h20 - Visita aos estandes e trabalhos científicos

16h40 - Geórgia Fonseca - O estado da ciência sobre o autismo na vida adulta. A importância da expansão das pesquisas para buscarmos maior inclusão.

17h40 - Ana Cristina Montenegro - Comunicação do autista adulto: características e estratégias de intervenção

14/09 - DIA 2

08h - Dr. Alberto Gorayeb - Como envelhecem as pessoas com TEA e TDAH?

09h - Flávia Poppe - Vida adulta independente e o direito à moradia

10h - Visita aos estandes e trabalhos científicos

10h20 - Silvio Ricardo - A Comunicação Aumentativa e Alternativa como ferramenta estratégica na diminuição de comportamentos disruptivos.

11h20 - Flávia Cortinóvis - Emprego Apoiado: estratégia de saúde na vida adulta da pessoa com TEA

12h20 - Intervalo/ Almoço

13h10 - Apresentação cultural

13h30 - Dani Freitas - Amor em forma de informação

15h30 - Luciana Xavier - O TEA em mulheres

16h40 - Dra. Mery Lucia - TEA e comorbidades na vida adulta

17h40 - Fernanda Fialho - A história que meus pais não contariam a minha luta e sobrevivência até o diagnóstico tardio de autismo

15/09 - DIA 3

08h - Dr Gustavo Paranhos - Diagnóstico tardio de TEA e TDAH

09h - Bethânia Mendes - Autismo na Vida Adulta: como eu faço?

10h - Visita aos estandes e trabalhos científicos

10h20 - Lúcia Freire - O impacto do autismo na dinâmica familiar

11h20 - Thiago Halison - Movimento e desenvolvimento psicomotor

12h20 - Intervalo / Almoço

14h - Apresentação cultural

14h20 - Frínea Andrade - Invisibilidade da mãe atípica

15h20 - Guilherme S. Bastos - Da Universidade ao Mercado de Trabalho: Navegando os Desafios da Inclusão de Autistas

16h40 - João Paulo de Castro - Os desafios na inserção e na permanência no mercado de trabalho na perspectiva de um autista

Frínea Andrade e seu filho Dimitri Andrade no I Congresso Autismo na Vida Adulta Nordeste - Divulgação/Instituto Dimitri

SERVIÇO

II Congresso Autismo na Vida Adulta Nordeste

Quando: 13, 14 e 15 de setembro de 2024

Onde: Centro de Eventos Recife (Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 4861 - Imbiribeira, Recife - PE

Inscrições: https://doity.com.br/ii-congresso-autismo-na-vida-adulta