Doutores da Alegria tem atividades reduzidas e precisa de ajuda para manter atividades

A associação Doutores da Alegria, que leva solidariedade, sorrisos e descontração para pacientes, familiares e profissionais da saúde nos hospitais precisa de ajuda para continuar transformando o dia de milhões de brasileiros. A organização da sociedade civil sem fins lucrativos teve suas atividades reduzidas em até 40% em 2024.

De acordo com o diretor-presidente da organização, Luís Vieira da Rocha, a queda foi observada em dezembro de 2023, quando foi apurado 70% menos do que o valor esperado para o período, onde a maior parte dos recursos para o ano seguinte são arrecadados.

Ele pontua que o decréscimo aconteceu porque as empresas, que contribuem através de leis de incentivo fiscal, passaram a apurar lucro de maneira trimestral, então no mês de dezembro o recurso não estava disponível para destinação.

Em entrevista ao Tudo é Notícia, da Rádio Jornal, Luís Vieira da Rocha reforçou um chamado para que a sociedade abrace a causa. “Doutores da Alegria tem um papel fundamental de contribuir para que todos os cidadãos tenham o direito à arte e ao acesso aos bens culturais e a forma mais radical desse acesso é levar a arte profissional para o hospital público, onde muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade pela doença e por questões econômicas”, destacou.

COMO AJUDAR?

O trabalho da associação Doutores da Alegria, gratuito para os hospitais, é mantido por doações de empresas e de pessoas físicas, tanto por recursos próprios quanto por recursos advindos por meio das leis de incentivo fiscal.

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, que também promove uma programação artística mensal nos hospitais do Rio de Janeiro para públicos diversos, realiza espetáculos, exposições e apresentações interativas para a sociedade e palestras e intervenções em empresas.

Para contribuir com a manutenção do trabalho, basta acessar o site www.doar.doutoresdaalegria.org.br. As empresas que precisam de orientação para saber como ajudar com as leis de incentivo fiscal, basta mandar um e-mail para parcerias@doutoresdaalegria.org.br.



SOBRE O DOUTORES DA ALEGRIA

Com 33 anos de atuação, o Doutores da Alegria é uma organização sem fins lucrativos que atua junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.



Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, transita pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos.

A organização desenvolve o Programa de Palhaços em 15 hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife e já atendeu 2,5 milhões de crianças desde que foi fundada.

De acordo com o Instituto Fonte, após as intervenções, mais de 96% das crianças demonstraram ficar mais à vontade com o ambiente hospitalar; 95,4% ficam mais ativas e 89,2% mais colaborativas ao tratamento clínico. Além disso, cerca de 75% dos profissionais da saúde e 90% dos familiares passam a brincar mais com as crianças ou a buscar outras formas de aproximação, tornando o atendimento no ambiente hospitalar mais humanizado.