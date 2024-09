Palestra de Margareth Dalcolmo sobre vacinação e emergências em saúde marca 74 anos da Fiocruz Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a missão de contribuir com a geração de conhecimentos e a inovação tecnológica para a melhoria das condições sanitárias da população, o Instituto Aggeu Magalhães, unidade da Fiocruz em Pernambuco, completa 74 anos de existência na próxima semana. As celebrações começam na segunda-feira (2).

A programação inclui a palestra Vacinação e as Emergências em Saúde Pública, que será ministrada pela pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz Margareth Dalcolmo. O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá na terça-feira (3), às 9h, no auditório do Instituto Aggeu Magalhães, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

A pesquisadora, que é médica pneumologista, destaca-se atualmente como uma das embaixadoras da vacinação no Brasil. Ela ganhou protagonismo com seus conhecimentos e posicionamentos, que serviram de alerta para o Brasil durante a pandemia de covid-19.

A habilidade em se comunicar com o público, de maneira simples e cordial, fez de Margareth Dalcolmo uma das principais porta-vozes da ciência durante a pandemia.

Precursora no combate ao tabagismo, a médica passou a ocupar, em 2022, a cadeira número 12 da Academia Nacional de Medicina. Naquele ano, conquistou o Prêmio Jabuti, na categoria ciências, com o livro Um tempo para não esquecer – A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde, em que faz um balanço sobre a vida e a medicina durante a pandemia da covid-19.

74 anos com a ciência e a saúde pela vida

Na segunda-feira (2/9), às 9h30, a palestra de abertura das celebrações dos 74 anos do Instituto Aggeu Magalhães será proferida pelo presidente da Fiocruz, Mario Moreira. Ele vai falar sobre as perspectivas da ciência, tecnologia e inovação na saúde pública.

Na quarta-feira (4/9), das 9h às 11h, o debate se dará em torno da importância dos estudos com células tronco na saúde e doenças cardíacas. O formato será de mesa-redonda, com a participação dos pesquisadores do Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz) Bruno Dallagiovanna e Rubens Gomes Junior, como também da Fiocruz Bahia Milena Botelho Pereira.

Na programação, estão previstas ainda atividades exclusivas para os trabalhadores e estudantes do Instituto Aggeu Magalhães, com práticas integrativas e minicurso de fotografia.

A Fiocruz Pernambuco, ao longo dos anos, reforça a missão de gerar conhecimento científico, através de ações integradas de pesquisa, ensino, serviços e cooperação técnica, com a missão de melhorar a saúde das populações. O trabalho da instituição também tem como foco as condições socioambientais, a redução de iniquidades e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).