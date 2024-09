Sociedade Brasileira de Diabetes emite alerta sobre 'medidores de glicose' sem agulha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A tecnologia para aferição da taxa de glicose tem avançado, com o desenvolvimento e lançamento de novos equipamentos, como dispositivos sem agulhas. No entanto, a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) faz dois alertas importantes para quem convive com a doença: o sangue ou um sensor intersticial é indispensável para esse procedimento e qualquer medidor de glicose necessita de validação técnica do setor.

A preocupação da entidade se deve à chegada, ao mercado nacional, de dispositivos que não passaram pelo crivo da área e, entre eles, estão os que não utilizam agulhas.



"Para medição da glicose, é necessária uma amostra de sangue ou um sensor, com agulha de 4 milímetros, capaz de aferir o nível dessa substância na região subcutânea, localizada abaixo da camada superficial da pele e acima dos músculos", afirma o endocrinologista Márcio Krakauer, coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Inovação da SBD.

"Sem essas técnicas, é possível aferir, por exemplo, oxigenação e o nível de batimentos cardíacos, mas isso não se aplica a substâncias como os carboidratos", reforça.

Entre os equipamentos mais recentes que passaram a ser oferecidos pela indústria do segmento médico-hospitalar e que chamaram a atenção da sociedade, está um oxímetro encaixado à ponta do dedo. A publicidade do produto - que não foi testado, muito menos autorizado pela instituição - afirma se tratar do "mais preciso e menos invasivo item do gênero no mundo".

SBD desconhece o novo equipamento



"Do ponto de vista formal, a Sociedade Brasileira de Diabetes desconhece esse aparelho", destaca o especialista. Ele ressalta que o fabricante não fez qualquer contato ou apresentação oficial do dispositivo à entidade.

"Portanto, não temos nenhuma informação sobre a segurança e eficácia do produto", explica. Ele frisa, entre outros aspectos, que não foram realizados estudos comparando os resultados desses dispositivos com os exames já conhecidos e validados tecnicamente no Brasil, como a glicose capilar (método tradicional com amostra de sangue) ou glicose intersticial (sensores).

"Por estes motivos, a recomendação da SBD é para que as pessoas com diabetes evitem estes produtos e façam seus exames de forma tradicional. Em caso de dúvidas, deve-se falar com o médico. Muitos riscos estão envolvidos quando ocorre um erro na medição da glicose", ressalta Marcio Krakauer.



Desigualdade amplia mortes por diabetes

O monitoramento da glicose é vital para os diabéticos, doença que avança no Brasil, com índice de mortalidade no Nordeste maior que no restante do País.

Uma pesquisa da Universidade Estadual do Ceará (Uece), divulgada em 2023 e realizada de 2010 a 2020, aponta um crescimento do número de mortes por diabetes.

No Brasil, a média atual é de 30 mortes por diabetes a cada 100 mil habitantes. Mas, nos Estados do Nordeste, esse índice sobe para 34,4/100 mil habitantes.

O levantamento aponta uma relação dos números da região com desigualdades de renda, condições precárias de moradia, baixa escolaridade e falta de acesso a serviços de saúde.