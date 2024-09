Pernambuco sediará 26ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre os dias 16 e 19 de setembro, o Centro de Convenções, em Olinda, recebe o 26ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).

Com representantes de todo o Brasil e de 23 países, o evento discutirá os desafios éticos, econômicos, tecnológicos e perspectivas futuras da ciência do cuidado em nível global. Além do evento em Pernambuco, o congresso também terá transmissão pela internet.

“Os debates científicos programáticos, as qualificações que vamos oferecer e as discussões políticas que vamos travar terão impacto direto na assistência à saúde da população. Além disso, teremos uma feira de exposições, com produtos e tecnologias de última geração para apresentar ao público”, explica o presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Manoel Neri.

Programação

A programação do 26º CBCENF conta com dois seminários, cinco encontros temáticos, 19 cursos e 40 sessões científicas.

O congresso também receberá apresentações de trabalhos científicos, lançamento de livros, simulações realísticas e exposição de técnicas e tecnologias para a saúde. Além de eventos científicos, o 26º CBCENF também contará com programação cultural.