Nobel de Medicina premia avanço transformador em genética

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os cientistas norte-americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun foram premiados com o Nobel de Medicina 2024 pela descoberta do microRNA e seu papel na regulação genética.

O anúncio foi feito pelo Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia na manhã desta segunda-feira (7). As informações são do Estadão Conteúdo.

O trabalho está envolvido diretamente na compreensão de doenças, como o câncer, e o desenvolvimento de medicações.

O estudo

Suas descobertas que levaram ao prêmio foram no campo da regulação gênica, um processo que possibilita que cada célula, apesar de conter o mesmo número de cromossomos e o mesmo conjunto de genes, ative apenas os genes necessários para desempenhar suas funções específicas.

Essa ativação seletiva é fundamental para o funcionamento correto de diferentes tipos de células no organismo. A principal contribuição desses pesquisadores foi a descoberta de uma nova classe de pequenas moléculas de RNA, chamada microRNA.

Os primeiros resultados de pesquisas nesse campo foram divulgados em 1993. Desde então, os cientistas confirmaram que o genoma humano codifica mais de mil microRNAs, que desempenham um papel essencial na regulação da expressão gênica.

Victor Ambros, de 71 anos, leciona Ciências Naturais na Escola de Medicina da Universidade de Massachussets, nos Estados Unidos, enquanto Gary Ruvkun, de 72 anos, é professor de Genética na Escola Médica de Harvard.

O Prêmio Nobel de Medicina reconhece descobertas de grande relevância nas áreas de biologia e medicina, valorizando o impacto de seus trabalhos na compreensão dos mecanismos celulares.

Premiação

Os laureados não recebem apenas a medalha e o diploma, mas também uma quantia expressiva em dinheiro, equivalente a 11 milhões de coroas suecas (aproximadamente R$ 5,79 milhões).

O Prêmio Nobel de Medicina é concedido desde 1901, quando a premiação foi instituída, em conformidade com as orientações estabelecidas no testamento do químico e inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896).