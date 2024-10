Pernambuco confirma mais três mortes de feto com oropouche; total sobe para seis óbitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Três novos casos de perdas gestacionais com feto positivo para o vírus foram confirmados em boletim. Registros são do Recife, Bom Jardim e Gravatá

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulga, nesta quarta-feira (9), um novo boletim epidemiológico de arboviroses, com dados deste ano até o último dia 5 de outubro.

Entre os destaques, o levantamento aponta que foram confirmados, nesta quarta-feira, três novos casos de perdas gestacionais com o feto positivo para o vírus oropouche. Os registros ocorreram em julho deste ano nos municípios do Recife, Bom Jardim e Gravatá.

No total, são seis casos de oropouche com transmissão vertical confirmada. Destes, um tem causa de morte associada à doença.

As Secretarias Municipais de Saúde já foram devidamente orientadas e devem dar início ao complemento das investigações com apoio das Gerências Regionais de Saúde (Geres) e da Diretoria Geral de Vigilância Ambiental de Pernambuco.

Pernambuco continua contabilizando, até o momento, 156 casos confirmados da febre oropouche.

O vírus foi identificado em pacientes dos municípios de: Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Catende, Lagoa dos Gatos, Camaragibe, Limoeiro, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança, Gameleira, Machados, São Benedito do Sul, Santa Cruz do Capibaribe, Barra de Guabiraba e São Vicente Ferrer. Os municípios de Bom Jardim e Gravatá, apesar da confirmação dos óbitos fetais, só serão incluídos na relação de localidades com o complemento das investigações.



DENGUE

O novo levantamento aponta 29.694 casos prováveis de dengue (casos em investigação + casos confirmados) no Estado.



O número de casos prováveis de dengue, atualmente, representa um aumento de 352,9% em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, 11.149 casos de dengue foram confirmados, em Pernambuco, sendo 182 casos graves prováveis e 15 óbitos confirmados (11 óbitos por dengue e 4 por chikungunya).

De acordo com o monitoramento epidemiológico, 47 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 29 seguem em investigação. A investigação é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte.

Para o diretor de Vigilância Ambiental, Eduardo Bezerra, o número maior de óbitos por dengue e chikungunya é decorrente de uma maior vigilância dos casos. "A Secretaria tem intensificado o trabalho de busca e investigação dos óbitos por arboviroses, com uma captação mais eficaz e oportuna dos casos é possível ter mais precisão das causas dos óbitos", explicou.

No boletim desta semana, os dados apontam 53 municípios pernambucanos com baixa incidência para casos de dengue, 68 localidades apresentam incidência média e 64 municípios aparecem com alta incidência de casos.