IMIP celebra o Mês do Idoso com ação especial no Recife

Para celebrar o mês do idoso, IMIP organiza programação com atividades, musica e campanha de vacinação na praça que fica dentro do hospital

Mês do Idoso

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP promoverá uma ação em homenagem ao Dia do Idoso, na próxima quinta-feira (17), das 8h às 11h, reunindo profissionais de saúde e usuários da Instituição, na Praça da Santa, que fica dentro do Imip.

O evento tem como objetivo valorizar a experiência que os idosos trazem para a comunidade, segundo a instituição.

O Dia do Idoso que aconteceu no dia 1º de outubro e é comemorado pela instituição, durante todo o mês, para conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades desse público.

Programação



A programação contará com uma variedade de jogos interativos:

Boliche;

Jogo da velha;

Memória;

Quebra-cabeça;

Jogo dos 7 erros;

Dominó; Baralho;

Bingo;

Tangram;

Sinuca;

Totó

Tendo também música ao vivo acompanhando as atividades, que segundo o diretor de marketing do IMIP, Paulo Sedicias, visam “estimular a interação e o cuidado com a saúde de forma divertida e interdisciplinar”.

Os participantes também poderão atualizar a caderneta de vacinação. O evento é gratuito e destinado à população assistida pela instituição.