Secretaria de Saúde promove mutirão de testagem rápida para ISTs na próxima sexta (18)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em celebração ao Dia Nacional de Enfrentamento à Sífilis e à Sífilis Congênita, que ocorre no próximo sábado (19), a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, por meio da equipe do Programa Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), AIDS e Hepatites Virais realizará ação de testagem na próxima sexta-feira (18).

O evento ocorrerá das 9h às 14h ou até o atendimento de 100 pessoas, na Praça Oswaldo Cruz, 359, na Boa Vista, Região Central do Recife.

Durante o evento, serão disponibilizados testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites B e C, permitindo que a população tenha acesso a informações e cuidados essenciais para a saúde sexual.

Saúde do Rio instala comitê para atenção aos transplantados com HIV

Saúde do Rio instala comitê para atenção aos transplantados com HIV Vacina contra hanseníase será testada em 54 voluntários no Brasil

Vacina contra hanseníase será testada em 54 voluntários no Brasil Responsável por assinar laudo de órgãos infectados por HIV se apresenta a polícia após pedido de prisão Leia Também

Importância da testagem e tratamento precoce

A expectativa é atender a totalidade da meta estabelecida, incentivando a conscientização sobre a importância da testagem regular e do tratamento precoce.

“O teste rápido de sífilis é um teste de triagem; os casos reagentes serão encaminhados para as unidades básicas de saúde mais próximas da residência do usuário para complementação do diagnóstico e tratamento, se necessário”, explicou a gerente do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, Grazielle Vasconcellos.

Acolhimento e acesso aos testes

A demanda para a testagem será espontânea, e a equipe estará pronta para acolher os usuários de forma individualizada.

Todo o processo, desde o acolhimento até a entrega do resultado, poderá levar até uma hora, a intenção é que seja um ambiente seguro e confidencial para todos.

Além dessa ação especial, a população pode ter acesso aos exames rápidos diariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Também há a possibilidade de testagens por meio de parcerias com organizações da sociedade civil, o que amplia ainda mais as opções disponíveis.

Atualmente, o Estado possui 33 CTAs, geridos pelas secretarias municipais de saúde, distribuídos em todas as Gerências Regionais de Saúde (Geres).