Alepe lança campanha ‘Juntos Nos Cuidamos’ com 15 mil atendimentos gratuitos para marcar o Outubro Rosa e o Novembro Azul

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) está promovendo a campanha ‘Juntos Nos Cuidamos’, oferecendo 15 mil atendimentos gratuitos, além de palestras e serviços nas áreas de cidadania e bem-estar. A iniciativa ocorre nos meses de outubro e novembro em comemoração ao Outubro Rosa e Novembro Azul, datas dedicadas à conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e próstata.



Os agendamentos para consultas e exames começam na nesta segunda-feira (21) e seguem até 25 de outubro, com atendimentos disponíveis das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 13h na sexta-feira. Os interessados podem realizar o agendamento pelos telefones (81) 3183.2424, (81) 3183.2026, (81) 99570-0067 e (81) 99776-0117 (apenas ligações).

A campanha será oficialmente lançada no dia 29, com atendimentos que continuarão nos dias 30 e 31 de outubro e em 1º, 4, 5 e 6 de novembro. A ação é coordenada pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe.

Das 15 mil vagas, 6 mil requerem agendamento. Serão oferecidas consultas médicas, exames de mamografia, ultrassonografia e serviços de prevenção, além de atendimentos odontológicos. Alguns serviços de bem-estar e cidadania estarão disponíveis sem agendamento, facilitando o acesso da população.

Serviços Disponíveis por Agendamento

As especialidades que podem ser agendadas incluem ginecologia, dermatologia, mastologia, urologia, cardiologia, endocrinologia, angiologia/vascular, nutrição e odontologia. Na área de oftalmologia, o atendimento será completo, com consultas e encaminhamentos para tratamentos, se necessário.

Exames de mamografia e ultrassonografia (mama, abdômen total, endovaginal, tireoide e próstata) estarão disponíveis para maiores de 15 anos. O exame de mamografia é destinado a mulheres de 40 a 69 anos, enquanto as ultrassonografias podem ser feitas por pessoas a partir de 15 anos. O atendimento oftalmológico é voltado para pacientes a partir de 12 anos.

Palestras Educativas

Além dos atendimentos, a campanha ‘Juntos Nos Cuidamos’ incluirá palestras gratuitas sobre cuidados e prevenção no dia 30 de outubro. A primeira palestra abordará a saúde mental dos homens, das 9h às 12h, ministrada por Rômulo Oliveira, coordenador do curso de psicologia da Faculdade de Ciências Humanas (Esuda).

A segunda, das 14h às 17h, contará com dois temas: “A Importância da Prevenção do Câncer de Mama”, apresentada pela médica Ana Beatriz Albuquerque, e “A Importância da Atividade Física na Prevenção e Tratamento do Câncer de Mama”, por Rodrigo Oliveira, profissional de Educação Física.

Todas as palestras ocorrerão no auditório Enio Guerra da Alepe, com inscrições gratuitas pelo Instagram da Escola do Legislativo: @escoladolegislativope.

Atendimentos por Demanda Espontânea

Além dos serviços agendados, haverá atendimentos por demanda espontânea, obedecendo à ordem de chegada. Esses serviços incluem: atendimento jurídico pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE); emissão de carteira de identidade pelo Instituto Tavares Buril (com a necessidade de levar foto 3x4, certidão de casamento original, certidão de nascimento original e taxa de pagamento); retirada da primeira identidade para maiores de 60 anos com isenção de taxa; correção de registro de nascimento, teste de paternidade, divórcio e pensão alimentícia com orientação jurídica da Defensoria Pública.

Em parceria com o Detran-PE, a Alepe oferecerá serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e geração de boletos para pagamentos.

Os pequenos empresários também poderão receber orientações sobre a abertura de Microempreendedor Individual (MEI), consultas e parcelamentos de dívidas, além de serviços do Banco do Nordeste (BNB) e do Sebrae.

Outro destaque da campanha é o ambulatório do pé diabético, dedicado ao atendimento exclusivo de pacientes com complicações relacionadas ao diabetes. Além disso, haverá vacinação, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite, distribuição de preservativos e lubrificantes, e serviços de massagem e higienização da pele.

Cooperação

Nesta edição, a campanha conta com a parceria do Banco do Nordeste (BNB), Sebrae, Defensoria Pública, Instituto Tavares Buril, Secretaria de Defesa Social, Detran-PE, Procon, Compesa, Neoenergia, Sesc, Sociedade Brasileira de Mastologia, Hemope, Fundação Altino Ventura (FAV), Centro Universitário Tiradentes (Unit), Faculdade de Ciências Humanas (Esuda), Prefeitura do Recife e a empresa de cosméticos Mary Kay.

Serviço:



Campanha “Juntos Nos Cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul”



Local: Em frente à Alepe, Rua da União, Boa Vista

Quando:29, 30 e 31 de outubro; 1º, 4, 5 e 6 de novembro

Horário de atendimento: 9h às 12h e 13h às 16h

Agendamentos: 21 a 25 de outubro pelos telefones (81) 3183.2424, (81) 3183.2026, (81) 99570-0067 e (81) 99776-0117 (das 8h às 16h de segunda a quinta-feira, e das 8h às 13h na sexta-feira).