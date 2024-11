HIV/aids: Recife amplia alcance a método de prevenção nos fins de semana de novembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma das formas de se prevenir do HIV é a PrEP - sigla para profilaxia pré-exposição. É um método que consiste na tomada diária de um comprimido que permite ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o vírus - ou seja, a pessoa se prepara antes de ter uma relação sexual de risco para o HIV.

Para que o acesso seja ampliado no Recife, a PrEP (combinação de dois medicamentos que bloqueiam alguns mecanismos do HIV para infectar o organismo) estará disponível nos sábados alternados de novembro, mediante demanda espontânea.

Quem pode usar a PrEP?

A PrEP não é para todas as pessoas. Ela é especialmente indicada para homens e mulheres que frequentemente deixam de usar camisinha em suas relações sexuais, fazem uso repetido da profilaxia pós-exposição ao HIV (PeP), têm histórico de ISTs ou se encontram em contextos de relações sexuais de risco.

Os serviços estarão disponíveis em locais estratégicos:

Serviço de Atenção Especializada em HIV/Aids (SAE) da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, no dia 2 de novembro;

Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama, no dia 9 de novembro;

Serviço da Atenção Especializada (SAE) da Policlínica Gouveia de Barros, na Boa Vista, nos dias 16 e 23 de novembro;

Unidade Básica Tradicional (UBT) Ivo Rabelo, no Ibura, no dia 30 de novembro.

"A iniciativa PrEPara a Prevenção! representa um avanço importante no acesso à saúde preventiva no Recife, pois amplia o alcance da PrEP e dos testes rápidos para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)", diz o coordenador do setor de IST, HIV e Aids da Secretaria de Saúde Recife, Airles Ribeiro.

"Nosso objetivo é interromper a cadeia de transmissão e garantir que todos tenham acesso aos métodos de prevenção e diagnóstico, especialmente as populações mais vulneráveis. Esse trabalho, nos fins de semana, reflete nosso compromisso em facilitar o acesso e promover um cuidado integral à saúde", explica Airles.

Além dos medicamentos, a população terá acesso a insumos como preservativos, gel lubrificante e testes rápidos, com resultados disponíveis em até 30 minutos. Em caso de resultado positivo, as pessoas serão acolhidas nos próprios Serviços da Atenção Especializada (SAEs) para receber o tratamento adequado.

É fundamental ressaltar a importância da testagem regular e da investigação de sinais e sintomas para outras ISTs. O uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino, continua a ser uma medida essencial para prevenir o HIV e outras infecções.

O horário de funcionamento do PrEPara a Prevenção! aos sábados é das 8h às 15h, com atendimento realizado por uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais no SAE do Lessa de Andrade, do Gouveia de Barros e Clementino Fraga.

Confira o calendário do 'PrEPara a Prevenção'

02/11 - SAE Lessa de Andrade: Estr. dos Remédios, 2416 – Madalena. Horário: das 8h às 15h

09/11 - Policlínica Clementino Fraga: R. Japaratuba, 260 - Vasco da Gama. Horário: 8h às 15h

16/11 - SAE Gouveia de Barros: Largo da Santa Cruz, s/n - Boa Vista. Horário: das 8h às 15h

23/11 - SAE Gouveia de Barros: Largo da Santa Cruz, s/n - Boa Vista. Horário: das 8h às 15h

30/11 - UBT Ivo Rabelo: Av Campina Grande, 199 - Cohab - Ibura



ALÉM DOS SÁBADOS

A PrEP também está disponível de segunda a sexta-feira nos SAEs e no Ambulatório LGBT Patrícia Gomes da Policlínica Lessa de Andrade, e no SAE da Policlínica Gouveia de Barros, das 8h às 16h.