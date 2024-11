Alepe aprova projeto para distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou nesta segunda-feira (4), a criação de uma política estadual para o fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis e seus derivados.

O projeto de lei, de autoria dos deputados João Paulo Silva (PT) e Luciano Duque (Solidariedade), propõe o acesso facilitado a esses medicamentos para pacientes com condições específicas, como:

Microcefalia;

Transtorno do Espectro Autista;

Doenças crônicas com dores intensas.

Os medicamentos teriam distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta agora segue para sanção da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Votação na Alepe foi unânime

Todos os 32 deputados presentes votaram favoravelmente, 14 estavam ausentes e três de licença.

Agora, a expectativa recai sobre a governadora Raquel Lyra para a sanção e regulamentação do projeto.

O deputado Luciano Duque relatou o caso de uma mãe que não consegue dormir, pois seu filho, com comprometimento severo devido ao autismo, também permanece acordado.

A deputada Dani Portela (PSOL) definiu o momento como “um dia histórico” para o estado.

Câmara Municipal do Recife também aprovou projeto nesta segunda

Esse movimento de regulamentação dos medicamentos à base de cannabis não é isolado no estado. Em outubro, a Câmara Municipal do Recife também aprovou um projeto semelhante.

Nesta segunda (4), houve uma nova discussão sobre o projeto de lei, que foi protocolado pela vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), o Projeto de Lei Ordinária estabelece as bases para a “Política Municipal de Uso e Distribuição de Remédios Derivados da Cannabis sp.”, com o objetivo de regulamentar o acesso a esses medicamentos para uso terapêutico no Recife.

A proposta recebeu apoio de 20 dos 21 vereadores presentes. O único voto contrário foi da vereadora Michelle Collins (PP).

Assim como na proposta estadual, a regulamentação exige que todos os medicamentos distribuídos estejam em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O projeto agora segue para sanção do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Medicamentos à base de cannabis e a regulamentação no Brasil

Apesar de o uso recreativo da maconha ser proibido no Brasil, o uso medicinal da cannabis e de seus derivados, como o canabidiol (CBD), vem sendo regulamentado pela Anvisa desde 2019.

A liberação, no entanto, é condicionada à prescrição médica e ao acompanhamento profissional. Essa regulamentação abre espaço para que pacientes com indicações possam ter acesso a tratamentos alternativos.