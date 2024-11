Momentos ao ar livre podem trazer benefícios para o corpo e mente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a rotina do dia a dia cada vez mais exigente, tirar um tempo para estar ao ar livre é um convite ao bem-estar físico e mental.

Passar alguns minutos em um ambiente natural ajuda a reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar a vitalidade.

Benefícios de passar um tempo ao ar livre

Respirar em um ambiente verde, cercado pela natureza, traz resultados positivos que vão além do físico.

Ao caminhar entre árvores, observar um lago ou simplesmente o movimento da natureza, o corpo responde: há uma diminuição nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e um aumento na sensação de relaxamento.

Isso vale tanto para momentos de descanso quanto para atividades leves, como uma caminhada ou um piquenique.

No Recife e região, opções como os parques do Paiva e o Parque da Lagoa, também no Paiva, oferecem essa estrutura: com acesso totalmente gratuito, espaços abertos ao público, ar fresco e áreas verdes, criam um ambiente propício para uma pausa restauradora.

Enquanto o Parque do Paiva oferece atividades para quem busca movimento e lazer ao ar livre, o Parque da Lagoa é ideal para quem deseja um ambiente mais sereno para relaxar rodeado de grandes áreas verdes.

Para desfrutar de ambos os espaços, que são cuidados e mantidos pela Associação Geral da Reserva do Paiva, não é necessário reservas, porém, existem regras determinadas por lei municipal.

Assim como todos os espaços públicos do bairro, como vias e orlas, os parques também são regidos pela Lei Ordinária n° 2602/2010. A proposta é garantir a boa convivência, o conforto e bem-estar para todos que os frequentam.

Dicas para renovar as energias ao ar livre