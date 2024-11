"É quase milagroso", diz deputado João Paulo (PT) sobre medicamentos à base de cannabis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) deu um importante passo nesta semana ao aprovar a criação de uma política estadual para a distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis.

A medicação é utilizada no tratamento de sintomas em pacientes com condições específicas como transtorno do espectro autista (TEA), microcefalia e dores crônicas.

Em entrevista à Rádio Jornal, no programa Passando a Limpo, o deputado João Paulo (PT), um dos autores do projeto, destacou os desafios enfrentados até a aprovação e os próximos passos para a efetivação da lei.

Remédios à base de cannabis

João Paulo revelou que uma de suas principais motivações foi a falta de acesso ao medicamento por grande parte da população, especialmente para aqueles que não conseguem arcar com os custos nem recorrer à justiça.

“Essa medicação normalmente é muito cara e tem havido muitas ações judiciais no sentido de que o Estado compre esse medicamento. Foram mais de R$ 1 milhão investidos a partir de decisões judiciais, mas uma boa parte da população não tem nem como recorrer e procurar um advogado”, explicou.

O parlamentar ressaltou ainda que a política visa incorporar o custo dessa medicação ao orçamento do Estado, facilitando o acesso pelo SUS. “Ela já ficaria incorporada, porque já existe o orçamento previsto, de R$ 1 milhão. Isso vai permitir à governadora do Estado ampliar essa política”, disse João Paulo.

Questionado sobre a regulamentação, ele lembrou que ainda será necessário aguardar os próximos passos, mas destacou a receptividade da governadora Raquel Lyra ao projeto.

“Ela vai ter 15 dias para regulamentar, e se não houver, a própria presidência da Assembleia pode sancionar. Mas acredito que, com a sensibilidade da governadora, sem sombra de dúvidas ela vai sancionar”, afirmou.

Produção da medicação

Outro ponto discutido foi a possibilidade de produção dos medicamentos no estado. João Paulo mencionou o interesse em envolver o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe) na fabricação desses produtos.

“Se o Lafepe assumir, vai ser um produto que podemos exportar para todo o país e até para o exterior. É uma medicação muito procurada por sua eficiência”, declarou o deputado.

Por fim, o parlamentar destacou o impacto positivo dos medicamentos à base de cannabis na vida dos pacientes e familiares. João Paulo pontuou: “Para quem acredita em milagre, é quase milagroso pela melhoria que traz na condição de vida do paciente e das famílias”