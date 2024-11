Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos gratuita na RMR

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vacinação antirrábica gratuita protege cães e gatos nesta quarta e quinta, das 08h às 14h, no Parque Pet do Shopping Guararapes

Hoje e amanhã (06 e 07 de novembro), das 08h às 14h, o Parque Pet do Shopping Guararapes terá ponto de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos.

Realizada pela Vigilância Ambiental de Jaboatão dos Guararapes em parceria com a Secretaria de Saúde do município e o Governo do Estado, a campanha visa proteger os animais e a comunidade contra a raiva, uma doença grave e transmitida por animais infectados.

A partir de 3 meses de idade, qualquer animal da espécie canina ou felina pode se vacinar. Animais diabéticos, cardiopatas e imunosuprimidos também podem ser vacinados.

É importante observar, no entanto, que animais caquéticos, parasitados, ou gatos com esporotricose não devem ser vacinados, assim como os que estão em tratamento temporário. Para esses casos, a recomendação é aguardar a recuperação e procurar um dos postos permanentes, como o CVA e os UBS PETs Massangana e Cavaleiro.

Para evitar aglomerações e oferecer maior comodidade, a vacinação ocorrerá por ordem de chegada, com a fila organizada em espaçamento entre os tutores. Não será necessário agendamento prévio, e as doses são ilimitadas para os dois dias de ação.

Com uma média de 500 imunizações por posto nas edições passadas, uma equipe estará preparada para receber todos os animais de estimação. Após a vacina, os tutores podem manter a rotina dos animais normalmente, sem necessidade de cuidados especiais.