SES-PE lança editais de seleção de Residência Médica e de Residência em Área Profissional da Saúde; Veja como se inscrever

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) lançou, na última sexta-feira (1), os editais dos Processos Seletivos de Residência Médica e de Residência em Área Profissional da Saúde para o ano de 2025.

Ao todo, serão ofertadas 1.529 vagas, sendo 958 para a Residência Médica e 571 para a Residência em Área Profissional da Saúde. As inscrições estão abertas desde o último sábado (2), os interessados podem se inscrever até o dia 24 deste mês, exclusivamente de forma online, por meio do site.

Quanto custa a inscrição?

O processo seletivo cobra taxa de inscrição individual nos seguintes valores:

Residência Médica: R$ 600 (seiscentos reais);

R$ 600 (seiscentos reais); Residência em Área Profissional de Saúde: R$ 290 (duzentos e noventa reais).

As provas ocorrerão nos municípios de Recife e Petrolina, no dia 22 de dezembro.

“O Governo do Estado de Pernambuco acredita que a formação de especialistas, por meio das Residências, é a principal estratégia para uma formação qualificada da força de trabalho e, consequentemente, da melhoria da qualidade da assistência”, explica a Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Chrystiane Araújo.

O que é residência médica e profissional?

As residências médica e multiprofissional são modalidades de pós-graduação destinadas a médicos e profissionais de saúde de diversas áreas, caracterizada por treinamento em serviço.

É a principal política de formação de especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco e representa um investimento anual de R$ 118 milhões pelo tesouro estadual.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado em duas fases, sendo a primeira etapa no dia 22 de dezembro, com a realização de prova escrita de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda fase será a análise curricular. A previsão para publicação do resultado final é dia 30 de janeiro de 2025.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail residenciamedica2025@iaupe.com.br no caso da Residência Médica, ou para e-mail residenciamulti2025@iaupe.com.br no caso da Residência em Área Profissional da Saúde.