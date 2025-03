Proadi-SUS abre inscrições para cursos de gestão e regulação em saúde para residentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Projeto Residências, conduzido pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), está com inscrições abertas para dois cursos voltados à qualificação de profissionais da saúde.

As formações têm foco em gestão de serviços e regulação, com o objetivo de aprimorar a assistência no SUS. As inscrições podem ser feitas até 28 de março.

Com 80 vagas, o curso teórico-prático de gestão de serviços de saúde é destinado a residentes de programas médicos e multiprofissionais, preceptores, tutores, coordenadores de residência, gestores e profissionais atuantes em Núcleos de Gestão e Regulação (NGR) ou em serviços do SUS.

A formação tem carga horária de 80 horas, na modalidade EaD, com atividades assíncronas.

O conteúdo aborda temas como a Política Nacional de Atenção Especializada (PNAES), o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), planejamento estratégico, qualidade e práticas inovadoras em saúde.

O objetivo é desenvolver competências para uma gestão eficiente e transformadora na área da saúde. As inscrições devem ser feitas pelo link.

Voltado ao mesmo público, o curso de aperfeiçoamento em núcleo interno de regulação (NIR) tem carga horária de 180 horas, com atividades síncronas e assíncronas.

O foco é a gestão de serviços de saúde no SUS e sua interface com a regulação, abordando temas como a Política Nacional de Regulação, processos de trabalho dos NIR, gestão da informação e tomada de decisão.

O objetivo é fortalecer a comunicação e integração entre os processos assistenciais e de gestão, com ênfase em ações regulatórias que promovam o cuidado integral. As inscrições podem ser realizadas até 28 de março pelo link.