Vacinação: 81 municípios de Pernambuco avançam na adesão à imunização e recebem Selo Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef) divulgou, nesta quarta-feira (6), a lista com 923 cidades das regiões Norte e Nordeste, além do norte de Minas Gerais e Mato Grosso, que mais melhoraram as políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes, entre 2021 e 2024. Entre as áreas de avanços, está a imunização.

Nessas cidades, onde vivem mais de 8 milhões de crianças e adolescentes até 19 anos, os progressos foram maiores do que a média nacional em diversas áreas, o que gera impactos positivos para a infância e adolescência.

Dessa maneira, os municípios conquistaram o Selo Unicef - uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

Em Pernambuco, 81 municípios foram reconhecidos. São eles:

Afogados da Ingazeira - PE

Agrestina - PE

Água Preta - PE

Águas Belas - PE

Arcoverde - PE

Belém do São Francisco - PE

Belo Jardim - PE

Betânia - PE

Bezerros - PE

Bodocó - PE

Bom Jardim - PE

Bonito - PE

Brejão - PE

Brejo da Madre de Deus - PE

Buíque - PE

Cabrobó - PE

Calumbi - PE

Carnaíba - PE

Caruaru - PE

Cedro - PE

Chã de Alegria - PE

Cumaru - PE

Cupira - PE

Custódia - PE

Dormentes - PE

Feira Nova - PE

Flores - PE

Floresta - PE

Garanhuns - PE

Glória do Goitá - PE

Gravatá - PE

Ibimirim - PE

Ibirajuba - PE

Iguaracy - PE

Ipubi - PE

Itacuruba - PE

Itaíba - PE

Jataúba - PE

Jatobá - PE

Jurema - PE

Lagoa do Carro - PE

Lagoa de Itaenga - PE

Lagoa Grande - PE

Limoeiro - PE

Macaparana - PE

Machados - PE

Mirandiba - PE

Orobó - PE

Palmeirina - PE

Panelas - PE

Paudalho - PE

Pedra - PE

Pesqueira - PE

Petrolina - PE

Poção - PE

Quipapá - PE

Quixaba - PE

Riacho das Almas - PE

Sanharó - PE

Santa Cruz da Baixa Verde - PE

Santa Cruz do Capibaribe - PE

Santa Maria da Boa Vista - PE

Santa Terezinha - PE

São Caitano - PE

São João - PE

São Joaquim do Monte - PE

São José do Egito - PE

Serra Talhada - PE

Serrita - PE

Sertânia - PE

Sirinhaém - PE

Tabira - PE

Tacaimbó - PE

Taquaritinga do Norte - PE

Timbaúba - PE

Toritama - PE

Triunfo - PE

Tupanatinga - PE

Venturosa - PE

Verdejante - PE

Vitória de Santo Antão - PE

Após quatro anos, essas cidades conseguiram melhorar mais do que a média nacional em diferentes áreas, com destaque para: imunização, educação e proteção contra violências.

Ao aderir ao Selo Unicef, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.

Mais crianças imunizadas

As coberturas vacinais melhoram mais nos 923 municípios certificados com o Selo Unicef, em comparação à média nacional.

Enquanto no Brasil, de 2020 a 2023, as coberturas da tríplice viral (2ª dose) aumentaram 2,6% (de 64,27% para 65,91%), o incremento foi de 17,7% (de 56,4% para 66,4%) nos municípios certificados pelo Selo Unicef.

"Após anos de queda nas coberturas vacinais infantis, a retomada da imunização merece ser comemorada. Vacinas criam uma barreira protetora para toda a comunidade e impede que diversas doenças cheguem à população", diz a chefe de Saúde do Unicef no Brasil, Luciana Phebo.

"Vimos, nos municípios que agora recebem o Selo Unicef, grandes esforços que ultrapassaram os muros das unidades básicas de saúde e alcançaram escolas, CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), outros espaços e equipamentos públicos. Os dados nos mostram que ainda há muito a fazer para chegar aos 95% de cobertura previstos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Mas estamos no caminho certo", destaca.

Avanço em áreas vulneráveis

"Não estamos falando das cidades com os melhores indicadores, mas das cidades que mais melhoraram em relação à situação em que elas estavam em 2021. O Unicef comemora esse avanço de cidades em regiões vulneráveis que conseguiram tirar o atraso e melhorar mais", afirma o representante do Unicef no Brasil, Youssouf Abdel-Jelil.