Doutores da Alegria realiza leilão beneficente para manter atividades

Com atividades reduzidas em até 40% em 2024, a associação Doutores da Alegria está realizando um leilão online para arrecadar recursos.

O Leilão Beneficente da Alegria conta com mais de 50 peças, com obras artísticas, camisas de times de futebol autografadas, reservas em pousadas e experiências com artistas.

As pessoas interessadas podem dar lances iniciais pelo site da Sodré Santoro (leilaodaalegria.sodresantoro.com.br). O pregão, no dia 2 de dezembro, às 18h, será realizado no mesmo site. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e efetuar um cadastro.

No Recife, um grupo de artistas se mobilizou para doar telas e esculturas, como Rinaldo Silva, Heron Martins, Mayssa Leão, Báw, Diogum e Romulo Barros. Além disso, duas camisas do Sport assinadas por todos os jogadores do clube também estão sendo leiloadas, assim como hospedagens na Praia de Carneiros, litoral sul de Pernambuco.

“A mobilização de artistas que doaram suas obras para o leilão é uma feliz demonstração do interesse social nos impactos de Doutores da Alegria. Os recursos arrecadados contribuirão significativamente para o retorno das nossas atividades integralmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife”, afirma Luis Viera da Rocha, diretor-presidente da associação Doutores da Alegria.

Atividades parcialmente paralisadas

Desde outubro, as atividades promovidas pela associação Doutores da Alegria estão parcialmente paralisadas por falta de recursos - em 2024, a queda foi de 70% na arrecadação.

No Recife, o programa Palhaços nos Hospitais foi afetado. Ao invés de receberem visitas da dupla de palhaços duas vezes por semana, as crianças internadas nos cinco hospitais atendidos pela associação estão sendo assistidas apenas uma vez por semana.

Além disso, o Curso Livre de Palhaçarias para Jovens, que estava sendo realizado com jovens em situação de vulnerabilidade social desde maio no Compaz Dom Helder Câmara, na Joana Bezerra, teve que ser encerrado um mês antes do previsto.

Trabalho dos Doutores da Alegria, gratuito para os hospitais, é mantido por doações de empresas e de pessoas físicas - Lana Pinho / Divulgação)

Como ajudar?

O trabalho da associação Doutores da Alegria, gratuito para os hospitais, é mantido por doações de empresas e de pessoas físicas, tanto por recursos próprios quanto por recursos advindos por meio das leis de incentivo fiscal.

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, que também promove uma programação artística mensal nos hospitais do Rio de Janeiro para públicos diversos, realiza espetáculos, exposições e apresentações interativas para a sociedade e palestras e intervenções em empresas.

Para contribuir com a manutenção do trabalho, basta acessar o site www.doar.doutoresdaalegria.org.br. As empresas que precisam de orientação para saber como ajudar com as leis de incentivo fiscal, basta mandar um e-mail para parcerias@doutoresdaalegria.org.br.

Serviço:

Leilão Beneficente da Alegria, dos Doutores da Alegria

Data: 2 de dezembro, às 18h

Local: site da Sodré Santoro (leilaodaalegria.sodresantoro.com.br)