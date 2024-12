SJCC é premiado no I Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Os desafios da microcefalia na saúde bucal: doença impacta no dia a dia das crianças diagnosticadas com a síndrome" vence na categoria Áudio

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) foi premiado, nesta sexta-feira (13), no I Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia. A reportagem "Os desafios da microcefalia na saúde bucal: doença impacta no dia a dia das crianças diagnosticadas com a síndrome", das jornalistas Elis Martins e Ingrid Santos, da Rádio Jornal, foi o vencedor da categoria Áudio.

"Nós ficamos muito felizes com esse reconhecimento. É um trabalho que foi feito em equipe e falamos de um tema bastante sensível, de uma população tão pequena, mas que às vezes é esquecida, que são as crianças que tem microcefalia. Muitas vezes a gente pensa que os problemas são apenas os motores, mas eles começam pela boca. O cuidado que é preciso ter com a saúde bucal dessas crianças é essencial para que elas tenham uma boa qualidade de vida", explicou Elis Martins.

Também na categoria Áudio, a jornalista Kimberly Neri, com o trabalho "Pré-natal odontológico: um cuidado de mãe para filho", da equipe de mídias do SJCC, ficou com a terceira colocação.

Já na categoria Escrito, Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, do JC, ficou em segundo colocado com a reportagem "Perigo e crime no consultório: falsos dentistas seguem atuando até no serviço público"; enquanto que Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar, ficou em quarto colocado com o trabalho "Primeiros mil dias de vida são decisivos para a saúde bucal das crianças".

Por fim, disputando na categoria Vídeo, a jornalista Cinthya Leite ficou com a segunda colocação ao apresentar o trabalho "Saúde bucal na infância: como cuidar dos dentes das crianças", que foi apresentado no podcast Jornal do Commercio.

"O papel do jornalista ele é muito importante para a promoção da saúde, porque são vocês que estão levando informação para a população. A gente fala muito sobre política, sobre acidentes, sobre tudo, mas quando se fala sobre a saúde, são os jornalista que também estão levando esse serviço de qualidade para a população. Então, o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco está feliz com o prestígio de receber esses trabalhos inscritos", disse Eduardo Vasconcelos, presidente do CRO-PE.

Ele também garantiu novidades para a edição 2025. "Gostaria de dizer que ano que vem tem mais (premiação) e vamos incluir também a categoria de estudante, para que a gente tenha ainda mais matérias falando sobre odontologia", finalizou.