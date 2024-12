Especialista dá orientações sobre cirurgias plásticas durante o verão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entenda quais são as vantagens e desvantagens de se submeter a um procedimento estético durante a estação mais quente do ano, segundo profissional

A chegada do verão traz consigo o aumento no interesse das pessoas em procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Ainda assim, existe a crença de que essa não é a melhor época do ano para se submeter a tais mudanças.

A procura por essas alterações e medidas costuma aumentar justamente nos meses de dezembro e janeiro, e acontece por diversos fatores. Um deles é o econômico, já que alguns pacientes aproveitam o pagamento de férias ou 13º salário, utilizando o dinheiro para investir nos tratamentos. Além disso, as festas de fim de ano e confraternizações também são outros motivos que aumentam o interesse em renovar ou melhorar o visual.

O cirurgião plástico Roberto Braga, do Hospital Jayme da Fonte, explica as vantagens e desvantagens de realizar cirurgias nesta época do ano. “O verão é a época do ano em que se expõe mais o corpo, tornando esse período bem procurado para os procedimentos estéticos”, justifica. “A principal vantagem é que há uma maior disponibilidade por conta das férias. No entanto, não se pode expor ao sol após a cirurgia, para evitar queloides e cicatrizes hipertróficas”.

Procedimentos mais realizados durante o verão

Existem algumas cirurgias que são as “favoritas” entre o público que quer uma mudança estética. Entre as mais procuradas estão a lipoaspiração, plástica de mama e abdômen. Braga também explica o motivo dessas três estarem no ranking dos brasileiros. “Elas são mais procuradas exatamente para demonstrar o ‘shape’ do corpo de cada um”, continua.

JAYME DA FONTE - CIRURGIA PLASTICA NO VERÃO - DR. ROBERTO BRAGA, CIRURGIÃO PLÁSTICO

Apesar disso, é necessário ter alguns cuidados antes, durante e após a operação, já que a exposição ao sol e outros fatores podem afetar negativamente a recuperação do corpo. “O paciente sempre deve conversar com seu cirurgião e esclarecer todas as dúvidas sobre o ato cirúrgico”, alerta Roberto Braga. Além disso, o médico também recomenda realizar os exames pré-operatórios e evitar automedicação, uso de bebidas alcoólicas, cigarros e afins.

Passado o procedimento, o ideal é manter uma alimentação saudável, respeitando principalmente recomendações médicas como horário dos remédios e curativos. “Também é necessário acompanhar a evolução da cicatriz e comunicar ao médico qualquer eventualidade que aconteça ou apareça na incisão cirúrgica”, acrescenta.

Cirurgias plásticas e exposição solar



Imagem de mulher em consulta com cirurgião plástico para procedimento em um dos braços - Freepik

Um ponto importante a ser levantado é a exposição solar após a cirurgia plástica já que, com o verão, os raios ultravioletas ficam mais fortes e, consequentemente, danosos para a pele, podendo ter impactos significativos na cicatriz. “A exposição prematura ao sol pode resultar em hiperpigmentação, hipertrofia e queloides (cicatrizes bem elevadas), comprometendo assim o resultado final estético da cirurgia”, lista o cirurgião plástico.

Apesar disso, o profissional rebate as falsas crenças relacionadas a cirurgias nesta estação do ano. “Muitas pessoas costumam associar o inchaço da cirurgia no pós-operatório com o calor do verão e má cicatrização, mas isso não é verdade”, argumenta, explicando ainda que o período de férias oferece um tempo sem a pressão do trabalho e rotinas do dia a dia.

Neste sentido, o Hospital Jayme da Fonte dispõe de uma estrutura que acompanha o paciente em diversas especialidades, além da Unidade de Terapia Intensiva. “Vale ressaltar que a instituição abriu recentemente um novo bloco cirúrgico com itens mais modernos que, aliado ao clima de tranquilidade na instituição, torna o espaço um local agradável para a realização de qualquer tipo de cirurgia”, elogia Roberto Braga.