Janeiro Branco conscientiza sobre saúde mental: veja como cuidar deste aspecto em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A saúde mental é uma preocupação crescente no mundo todo. Após a pandemia do coronavírus, o tema se tornou mais comum diante dos desafios enfrentados pela população pelo isolamento social.

Segundo o relatório do Global Mind Project, que avalia o bem-estar global, os índices de saúde mental permanecem estagnados desde o período pandêmico.

De acordo com a pesquisa, o Brasil ocupa uma das piores posições ao lado da África do Sul e do Reino Unido, 34% das pessoas que participaram do estudo afirmaram se sentir angustiadas, sendo os jovens com menos de 35 anos os mais afetados.

Diante desse cenário, campanhas como o Janeiro Branco ganham destaque, incentivando a reflexão sobre a saúde emocional.

Para a psicóloga Aparecida Tavares, a iniciativa é um convite à reconexão interna. “Entender como nós funcionamos, compreender nossas emoções e, através disso, enxergar as possibilidades que temos é um passo essencial para o bem-estar integral”.

Segundo ela, cuidar da mente impacta positivamente outras áreas, como a saúde física e o propósito de vida.

Novo ciclo para refletir e agir

O início do ano é tradicionalmente associado à definição de metas e à renovação. Esse período, segundo Aparecida, é uma oportunidade para uma "faxina consciente", que envolve refletir sobre o que descartar e desenvolver estratégias para criar uma vida mais equilibrada.

“Esse começo de ciclo permite atitudes que trazem bem-estar, promovendo uma evolução pessoal e espiritual”, explica a especialista.

Como melhorar a saúde mental?

A piscológa destaca que há ações que são essenciais para a melhora da saúde mental. Monitorar os sentimentos e separar tempo para o lazer são algumas iniciativas que devem estar na rotina de 2025.

1. Autoconhecimento

Buscar práticas que promovam autoconhecimento e propósito, como meditação, yoga, preces ou simplesmente o silêncio.

“A dimensão espiritual é uma válvula extra que nos ajuda a enxergar a vida de forma mais ampla, com entusiasmo e força para fazer diferente”, sugere Aparecida.

2. Emoções são importantes

Entender as emoções e reações, tanto agradáveis, quanto desconfortáveis é muito importante. Essa reflexão ajuda a identificar o que pode ser descartado ou adaptado.

“Pergunte-se: por que sinto raiva ou alegria? O que posso aprender aqui? Essa compreensão nos torna seres de possibilidades”, orienta a psicóloga.

3. Encontre tempo para o prazer

Atividades prazerosas são fundamentais, mesmo em meio às obrigações do dia a dia. Viajar, ler, explorar hobbies e se permitir momentos de lazer contribuem para o bem-estar. “No descanso, descobrimos mais sobre nós mesmos e resgatamos o que nos faz bem”, afirma a especialista.

4. Reforce seu papel social

Reflita sobre suas atitudes, valores e ações, analisando como elas contribuem para o bem-estar coletivo e o impacto que geram ao seu redor.

Ser consciente do seu papel social vai além de evitar comportamentos prejudiciais; trata-se de colaborar ativamente para construir um ambiente mais saudável e equilibrado para todos.

Saúde mental e metas para o ano novo