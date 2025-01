HMPV: Taxa de infecção por metapneumovírus no norte da China está caindo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A taxa de infecção por metapneumovírus humano no norte da China está diminuindo, segundo informações do governo do país. O vírus causa sintomas semelhantes aos de um resfriado ou gripe, incluindo febre, tosse e congestão nasal, mas também pode provocar infecções no trato respiratório de crianças, adultos mais velhos e pessoas com baixa imunidade.

"O metapneumovírus humano não é novo, e está entre os humanos há várias décadas", disse Wang Liping, pesquisadora do Centro para Controle e Prevenção de Doenças da China durante uma entrevista coletiva.

Ela acrescentou que o aumento do número de infecções pelo vírus nos últimos anos resulta de melhores métodos de detecção. "No momento, a taxa de casos de metapneumovírus humano está flutuando, a taxa de casos nas províncias do norte está caindo, e a taxa de casos em pacientes com 14 anos ou menos começou a diminuir", informou.

Recentemente surgiram preocupações com o aumento de infecções pelo metapneumovírus humano no norte da China.

A Organização Mundial da Saúde disse que não recebeu relatórios de surtos incomuns da doença na China nem em outros lugares.

Especialistas apontam que, diferentemente da covid-19, o metapneumovírus já circula há décadas entre os humanos e que as pessoas têm certa imunidade contra ele.

A maioria das crianças é infectada até completar cinco anos.

Como é a contaminação do HMPV?

Qualquer pessoa pode ser infectada pelo metapneumovírus humano, entretanto, é mais comum em crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

O vírus se espalha através do contato próximo com pessoas infectadas.

Sintomas do HMPV

Os sintomas costumam ser leves e muito similares a um resfriado:

Tosse;

Congestão nasal;

Dor de garganta;

Febre.

Em casos mais severos, pacientes podem sentir dificuldades em respirar. O vírus pode associar-se a infecções secundárias como bronquiolite, bronquite e pneumonia.

Tratamento do vírus

Na maioria dos casos, a infecção por HMPV dura entre dois e cinco dias e vai embora sem necessidade de medicação.

O tratamento medicamentoso é feito para aliviar os sintomas.

