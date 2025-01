Anvisa avalia retirada do PMMA estético devido a complicações graves

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O uso de preenchimentos estéticos com PMMA, polimetilmetacrilato, poderá ser banido no Brasil. A medida está em análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após recomendação do Conselho Federal de Medicina, feita nessa terça-feira.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, usar o produto na forma injetável pode causar complicações como infecções, reações inflamatórias, necroses, insuficiência renal aguda e crônica, podendo causar mortes.

Em 2020, uma influenciadora digital perdeu parte da boca e do queixo após fazer preenchimento labial com PMMA. No ano passado, outra influenciadora morreu após se submeter a um procedimento estético para aumentar os glúteos.

O polimetilmetacrilato é um componente plástico usado tanto na saúde quanto em setores produtivos, dependendo da forma de processamento da matéria-prima. Ele pode ser encontrado, por exemplo, em lentes de contato, implantes de esôfago e cimento ortopédico.

No campo estético, o PMMA é autorizado pela Anvisa somente para tratamento reparador em casos de correção facial e corporal, provocadas por sequelas de doenças como a paralisia infantil e para correção de lipodistrofia, que leva à concentração de gordura em algumas partes do corpo, provocada pelo uso de medicamentos antirretrovirais em pacientes com HIV/aids.

A aplicação do PMMA, segundo a Anvisa, deve ser feita por profissional médico ou odontólogo habilitado. Mas o Conselho Federal de Medicina revela que, dos mais de três mil e quinhentos cursos de estética cadastrados no Ministério da Educação, 98% não exigem formação em medicina. E que 81% das vagas nos cursos de estética são vinculadas ao ensino à distância.