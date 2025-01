Doenças de verão: entenda os riscos e cuidados necessários nesta época do ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As doenças de verão são problemas de saúde comuns durante os meses mais quentes do ano, causadas principalmente por fatores como alta temperatura, aumento da umidade e mudanças nos hábitos das pessoas, como maior exposição ao sol e consumo de alimentos fora de casa.

Essas condições favorecem o surgimento de infecções intestinais, problemas de pele e desidratação, entre outros. O tema foi discutido nesta quarta-feira (22) no programa Debate da Super Manhã da Rádio Jornal, que reuniu especialistas para explicar os principais cuidados para evitar complicações durante esse período.

Cuidados com a pele no verão

A dermatologista Ana Cristina França explicou que o uso do protetor solar deve ser um hábito diário.

“O ideal é que a gente se habitue a passar o protetor solar com, no mínimo fator trinta. Mas o protetor tem várias nuances, como local, idade... Por exemplo, para casos de melasma é necessário usar um protetor com cor. Então é importante que você consulte um dermatologista para saber o protetor adequado para você”, explica.

A aplicação do protetor deve ser feita nas áreas expostas ao sol, e repetida a cada duas ou três horas. Isso previne o fotoenvelhecimento, manchas e o câncer de pele, que é o mais prevalente no Brasil.

Outras recomendações incluem:

Usar chapéus, bonés, óculos de sol e roupas com proteção UV;

Evitar exposição ao sol entre 9h e 16h;

Hidratar-se regularmente e priorizar uma alimentação leve e natural.

Entre as doenças de pele mais frequentes estão brotoejas, micoses e queimaduras solares. Ana Cristina destacou que, para casos graves, como queimaduras ou manchas persistentes, é importante procurar um dermatologista.

Problemas respiratórios e ouvidos

Por sua vez, o otorrinolaringologista Corinto Viana apontou que os casos de otite externa são frequentes, especialmente em crianças.

“Normalmente, no verão as pessoas têm muito acesso ao banho de imersão na praia e na piscina, e normalmente, quando nota que tem água no ouvido, alguém já coloca o dedo na região. Então faz micro feridas, escoriações no ouvido e ali entram várias bactérias”, explica.

“Então quando você está mais suscetível, vai tomar banho, aí você pode ter uma otite externa que é uma otite mais leve, com um tratamento mais simples, mas por vezes é mais até dolorosa”, completa.

Para prevenir otites:

Evite introduzir objetos nos ouvidos;

Seque bem os ouvidos após o banho ou mergulhos;

Em caso de dor ou incômodo, procure um especialista.

Ele também comentou sobre o aumento de alergias respiratórias no verão. "Nosso clima favorece o mofo e a proliferação de fungos, o que agrava sintomas alérgicos como rinite e sinusite."

Além disso, as altas temperaturas e a umidade elevada podem intensificar a irritação das vias respiratórias, tornando o ambiente ideal para crises alérgicas.

Cuidados como manter os ambientes ventilados e livres de poeira, evitar tapetes e cortinas que acumulam ácaros e usar purificadores de ar podem fazer diferença. Pessoas com histórico de alergias devem redobrar a atenção durante a estação e buscar orientação médica em casos de sintomas persistentes.

Infecções e arboviroses

O médico infectologista Demetrius Montenegro explicou que os casos de dengue, chikungunya e zika aumentam no verão devido às condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Apesar de ser uma época de muito sol, temos as chuvas de verão, e essa água da chuva, junto ao calor excessivo, se transformam na situação ideal para a proliferação do Aedes aegypti”, explica.

“E lembrando o seguinte: o ovo do Aedes aegypti tem uma durabilidade muito grande. Esse ano ele pode estar eclodindo o ovo que foi depositado há um ano. Ele fica lá seco, mas quando entra em contato com a água, desenvolve a larva e, em seguida, o inseto”.

O médico reforça a necessidade de cuidados simples, como evitar o acúmulo de água parada e limpar recipientes semanalmente.

Recomendações gerais para um verão saudável