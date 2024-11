Cuidados com a pele no verão: veja como identificar anormalidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dermatologista destaca cuidados essenciais para manter a pele saudável e protegida no verão, prevenindo câncer e outros danos menos graves

Com a chegada do verão, é essencial redobrar os cuidados com a pele, que se torna mais exposta a fatores como radiação solar intensa, calor, suor e umidade.

Esses elementos podem causar sérios danos à saúde da pele se não forem tomados os devidos cuidados preventivos.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil, representando 30% dos casos registrados anualmente.

O Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que "o sol, através dos raios ultravioletas, leva a uma alteração no DNA celular, desencadeando o câncer, que chamamos de neoplasia"

Ou seja, a radiação UV pode ser extremamente prejudicial, levando ao desenvolvimento de tumores cutâneos, que podem ser evitados com cuidados adequados.

"O sol é o principal fator de câncer de pele, ao lado de questões genéticas, e a exposição sem a proteção adequada ainda é o fator mais importante a ser evitado", alerta Dr. Fraga.

Como é o câncer de pele?

O dermatologista ressalta a importância de observar mudanças nas pintas do corpo. Ele orienta a seguir a regra do ABCDE para detectar pintas suspeitas (que podem se tornar câncer de pele):

A – Assimetria



B – Bordas irregulares



C – Cores diferentes na mesma pinta



D – Diâmetro maior que 0,6 cm



E – Evolução, como o aumento de tamanho ou alteração nas características

Detectar qualquer mudança nas pintas é fundamental para um diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

Proteção solar é principal defesa

Prevenir danos à pele requer cuidados simples, mas fundamentais. O Dr. Fraga recomenda o uso diário de protetor solar, mesmo em dias nublados e frios, já que os raios ultravioletas continuam a afetar a pele.

"Evitar a exposição ao sol entre 10h da manhã e 16h é o melhor método para proteger a pele da intensidade dos raios UV", afirma o especialista.

Além disso, manter a hidratação da pele é essencial. O calor pode desidratar a pele, tornando-a mais suscetível a eczemas e infecções.

Portanto, usar produtos hidratantes adequados também contribui para uma pele mais saudável e radiante durante a estação quente.

