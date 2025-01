Lesões no nariz em esportes de combate: médico alerta para riscos e cuidados necessários

Com a crescente popularidade do boxe e de outros esportes de combate no Brasil e no mundo, aumentam as preocupações com os impactos à saúde dos lutadores, especialmente em relação a lesões recorrentes no nariz.

Entre os danos mais comuns estão fraturas ósseas e desvios no septo nasal, que podem trazer consequências tanto estéticas quanto funcionais.

De acordo com o cirurgião plástico Jamisson Melo, membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face (ABCPF), os traumas repetidos na região nasal, característicos de lutas, podem levar a complicações graves.

“O nariz é uma das regiões mais expostas durante uma luta. Além de ser funcionalmente vital para a respiração, ele também desempenha um papel importante na harmonia do rosto”, explica o médico.

“Quando submetido a traumas repetidos, os danos podem ir muito além da aparência, comprometendo também a qualidade de vida do lutador”, completa.

Impactos e consequências

Entre os principais problemas causados pelos traumas estão fraturas na pirâmide nasal e lesões no septo, que podem resultar em obstruções nasais, sangramentos recorrentes e alterações na estrutura facial.

O médico ressalta que a negligência em tratar lesões aparentemente leves pode agravar a situação.

“Fraturas leves podem passar despercebidas ou não ser tratadas adequadamente, resultando em deformidades cumulativas ao longo dos anos. Isso pode levar à necessidade de cirurgias mais complexas no futuro, tanto para restaurar a função respiratória quanto para corrigir questões estéticas”, alerta.

Outras complicações incluem desvios de septo não tratados, que podem causar ronco, dificuldades respiratórias e sinusites frequentes, impactando diretamente o desempenho e o bem-estar dos lutadores.

Prevenção e tratamento

Para minimizar os riscos, o médico recomenda a adoção de medidas preventivas.

“É essencial que lutadores utilizem protetores faciais de qualidade durante os treinos e competições. Após qualquer impacto significativo, um exame com um especialista deve ser prioridade, mesmo que não haja sintomas imediatos. Quanto mais cedo uma lesão for diagnosticada, maior a chance de evitar complicações futuras”, exemplifica.

Quando necessário, a rinoplastia surge como uma solução tanto estética quanto funcional.

“A rinoplastia não é apenas uma cirurgia estética, mas nesses casos, serve para reparação e correção de dados ocasionados pelas fraturas. Muitas vezes é uma cirurgia reconstrutiva que devolve a funcionalidade ao nariz e melhora a respiração. Também pode ser realizada de forma personalizada para preservar a aparência natural e a identidade do atleta”, conclui o especialista.